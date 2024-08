F1 - Chefe da Haas: "Hulkenberg pode vencer com o carro certo"

Nico Hulkenberg já está confirmado na Sauber/Audi para 2025. O piloto deixará a Haas e assinou um contrato plurianual com a futura equipe alemã da Fórmula 1.

O alemão já participou de 217 corridas da categoria, mas nunca chegou aos três primeiros lugares. Com a transferência, Hulkenberg acredita que terá mais chances de lutar pelo pódio.

Agora, o chefe da Haas, Ayao Komatsu, admitiu que tudo que Nico precisa para alcançar seu objetivo é ter um carro competitivo o suficiente para conseguir vencer corridas, mas não tem certeza sobre a possibilidade de se tornar campeão mundial.

"Nico é um ótimo piloto", afirmou Komatsu ao Auto Motor und Sport. "Não quero falar sobre o campeonato mundial porque ele ainda nem tem pódio".

"Algo assim precisa acontecer passo a passo. Ele precisa conseguir seus primeiros pódios e vitórias e depois provar que pode apresentar esse desempenho de forma consistente".

"Não quero menosprezar Nico, mas não posso ficar aqui e afirmar que ele tem tudo para ser um campeão quando ainda nem subiu ao pódio!"

Komatsu ainda comentou que Nico se encaixa entre um dos melhores pilotos do mundo.

"Um dos melhores pilotos da Fórmula 1? Com ​​certeza! Se ele tiver o carro certo, pode definitivamente competir por pódios e vitórias".

O chefe da Haas ainda disse que sentirá falta de Nico na equipe na próxima temporada. É importante lembrar que Esteban Ocon e Oliver Bearman já estão confirmados para 2025.

"Adoro trabalhar com ele. Ele sempre fala o que pensa de forma honesta e clara, empurrando a equipe na direção certa. Definitivamente sentirei falta de Nico".

