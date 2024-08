Isack Hadjar atualmente lidera a Fórmula 2 com 165 pontos na tabela de pilotos. O jovem de 19 anos é pupilo da academia da Red Bull e, como muitos, tem o sonho de chegar à Fórmula 1. E quem está de olho neste novo talento é Max Verstappen.

O holandês teve a oportunidade de ver de perto o desempenho da Hadjar em pista e disse que ele tem todas as habilidades necessárias para chegar à mais alta categoria de automobilismo.

"É claro que o vi trabalhando em nossa equipe, ele dirigiu nossos carros mais de uma vez", revelou ao RacingNews365.

"Ele está realmente fazendo um bom trabalho [na F2]. Ele teve um pouco de má sorte no começo da temporada, mas eu acho que é isso que ele precisa fazer. E depois, claro, cabe aos chefes de equipe".

Hadjar já fez alguns testes com os carros da Red Bull e da RB. Sua experiência mais recente na F1 foi no primeiro treino livre do GP da Grã-Bretanha, quando assumiu o lugar de Sergio Pérez.

"Acho que ele tem todas as qualidades necessárias [para estar na F1]", concluiu Verstappen.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

O desempenho de Hadjar também não passou despercebido para Helmut Marko. O conselheiro da Red Bull mantém os olhos bem focados nas categorias de base e já entendeu que o piloto franco-argelino pode ser um nome que se destaque futuramente para uma vaga na F1.

O consultor confessou ter ficado bastante impressionado com o ritmo de Isack em pista e, assim como Verstappen, acredita que ele tem talento o suficiente para chegar à mais alta categoria de automobilismo.

Hadjar venceu a última prova antes da pausa de agosto em Spa-Francorchamps. O piloto vem mostrando bom ritmo para abrir maior vantagem de Gabriel Bortoleto, brasileiro que o segue na tabela de pontuação.

"Isack Hadjar conquistou sua quarta vitória na categoria mais alta da Fórmula depois da F1 em Spa", comentou Marko em sua coluna na Speedweek. "Ele claramente tem potencial para a F1. Veremos como tudo se desenvolve, mas ele definitivamente desempenhará um papel".

"Pode ser que, assim como [Liam] Lawson, ele passe um ano como piloto de testes e simulador".

Espera-se que a Red Bull passe a usar o piloto de sua academia para fazer testes em pista e no simulador a partir de 2025. Caso vença a F2, ele também deve seguir para fazer um ano na Super Fórmula.

ESPECIAL: BORTOLETO fala sobre F1, briga na F2, treta na McLAREN, fenômeno Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!