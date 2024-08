F1: Como o circuito é preparado antes de uma corrida?

Um fim de semana de corrida da Fórmula 1 exige muito mais do que simplesmente pensar nos eventos e na disposição das garagens. Toda a preparação é feita visando questões comerciais e logísticas, inclusive a pintura do asfalto.

Você sabe como é feito todo o processo para a apresentação espetacular do circuito durante as provas? Matt Amys postou um vídeo no YouTube para responder ao questionamento.

O influenciador digital viajou à Spa-Francorchamps para conversar com o RoadGrip e entender todo o processo de preparação para um GP. A empresa britânica tem muitos anos de experiência na área e produz as pinturas de Yas Marina, Las Vegas, Losail, Marina Bay, Zandvoort, Red Bull Ring, Silverstone, Monza e Miami.

Na entrevista, descobrimos que vários funcionários são levados à pista dias antes para iniciar os trabalhos. Eles utilizam máquinas de precisão para as pinturas, mas fazem detalhes com à mão com pincéis. O material usado é especialmente homologado pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo.

A empresa britânica criou um novo padrão de design, com pontos-chave que focam no visual para as câmeras, segurança dos pilotos, e sistema de limpeza o asfalto.

A Road Racing fica responsável por pintar as linhas de limite de pista, desde o pit lane até as áreas de ativação do DRS. Em traçados como o da Bélgica, que tem 14 quilômetros de extensão, os funcionários enfrentam algumas dificuldades pelo longo espaço.

A tinta utilizada foi aprovada pela FIA por sua alta durabilidade, mantendo a aderência em traçados molhados. O responsável pela empresa ainda contou que recebe planos de como as pinturas devem ser feitas, para manter a segurança dos pilotos.

A máquina de ar comprimido é responsável por estampar a pintura e garantir que não haja problemas durante o fim de semana. A empresa também fica responsável por garantir que os comissários consigam definir os limites de pista, desta maneira, aplicam uma faixa azul ou verde para entender se um piloto cruzou a linha.

A tinta demora cerca de 30 minutos para secar e, assim que a obra está concluída, os carros recebem a autorização para iniciarem o fim de semana.

