F1: Horner revela o que a Red Bull espera de Pérez

Sergio Pérez ainda não tem certeza sobre seu futuro com a Red Bull, isso porque o piloto não vem tendo bons resultados desde maio na Fórmula 1. Agora, Christian Horner revelou o que a equipe precisa que o mexicano faça após a pausa de agosto.

A Red Bull enfrenta problemas para se afastar da McLaren na tabela de construtores, isso porque os resultados de Pérez nas últimas corridas não tem ajudado na soma de pontos.

Agora, o diretor da equipe de Milton Keynes disse que o mexicano precisa ter "mentalidade de campeão", como vinha tendo antes do difícil GP da Bélgica, quando perdeu a segunda colocação.

Sergio conseguiu se classificar em terceiro naquela etapa, mas largou em segundo após Max Verstappen pagar punição por troca de motor. No entanto, Pérez cruzou a linha de chegada em sétimo, ficando, inclusive, atrás do companheiro de equipe.

Antes da corrida, Horner respondeu ao comentário feito pelo mexicano, onde ele disse que sentia que a vitória estava próxima.

"Ele precisa dessa mentalidade. Estou feliz que ele esteja com essa mentalidade... Precisamos começar a somar pontos ao campeonato de construtores", disse segundo o RacingNews365.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Pérez começou o fim de semana da Bélgica com a mentalidade que precisava ter um bom resultado, isso porque sua permanência na equipe parecia depender disso. No entanto, a Red Bull escolheu manter o mexicano até o fim da temporada.

A McLaren está a apenas 42 pontos de alcançar a liderança da Red Bull. Tendo um bom ritmo em pista com Lando Norris e Oscar Piastri, a equipe de Milton Keynes exige que Sergio consiga melhores resultados nas próximas 10 corridas da F1.

"Nós o vimos se recuperar tantas vezes quando ele estava na corda-bamba... Ele tem essa habilidade extraordinária, quando você acha que ele está completamente derrotado, ele é como um weeble [brinquedo que, apesar de ser empurrado e balançar, se mantém em pé], ele simplesmente se recupera", concluiu Horner.

ESPECIAL: BORTOLETO fala sobre F1, briga na F2, treta na McLAREN, fenômeno Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!