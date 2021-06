O domingo foi de passei de Max Verstappen no Red Bull Ring. O holandês largou na ponta, se manteve à frente do início ao fim e venceu o GP da Estíria, seu quarto triunfo na temporada 2021 da Fórmula 1, saindo do fim de semana mais líder do que nunca no Mundial, enquanto Lewis Hamilton foi o segundo.

Apesar da previsão, a chuva não deu as caras no Red Bull Ring neste domingo, confirmando mais uma prova com sol e pista seca, reduzindo as expectativas de muitos fãs.

Verstappen e Hamilton saíram bem, mantendo suas posições, enquanto Norris se segurou à frente de Pérez, tendo Bottas na sua cola. Após o final da primeira volta, Stroll, Alonso, Russell, Ricciardo e Tsunoda fechavam o top 10.

Mas a primeira volta não acabou sem problemas. Gasly abandonou após sofrer um toque de Leclerc e enquanto o piloto da AlphaTauri terminou com pneu furado e quebra de suspensão, a Ferrari teve uma asa quebrada. Tentando controlar o carro, Gasly ainda acertou Giovinazzi, que acabou rodando.

Após sete voltas, Verstappen liderava com Hamilton em segundo a 2s8. Norris conseguia manter o terceiro lugar apesar das investidas de Pérez. Bottas se mantinha em quinto, mas sem conseguir se aproximar da Red Bull. Stroll, Alonso, Russell, Tsunoda e Sainz fechando o top 10.

Após dez voltas, Pérez e Bottas conseguiram passar Norris pela terceira e quarta posições. O piloto da McLaren mostrava uma clara perda de rendimento comparado aos demais pilotos. Neste momento, Verstappen abria quase 3s para Hamilton, enquanto Pérez se encontrava a 11s do heptacampeão.

Na 20ª volta, de um total de 71, as equipes ainda não se preparavam para as paradas, apesar de tanto Verstappen quanto Hamilton reclamarem dos pneus pelo rádio. O holandês conseguia manter a performance melhor, abrindo 4s5 para o rival, enquanto Pérez ficava mais distante, a 14s, tendo Bottas a 3s do mexicano. E apesar dos problemas de rendimento, Norris conseguia se manter em quinto, com Stroll, Alonso, Russell, Tsunoda e Sainz completando o top 10.

Reclamando de vibrações nos pneus, Hamilton evitou por pouco uma rodada com a Mercedes, mas permitiu que a vantagem de Verstappen aumentasse para mais de 5s na volta 26. Mais atrás, Bottas vinha mais rápido que Pérez, e a diferença caia para menos de 1s5.

Mesmo largando de pneus médios, Russell foi o primeiro a parar na volta 27 para colocar pneus duros. Mas a Williams teve problemas na retirada da pistola de ar comprimido, e o britânico caiu de oitavo para 17º.

Dos ponteiros, Pérez foi o primeiro a ir aos boxes, mas a Red Bull errou na parada do mexicano, gastando quase 5s. Com isso, Bottas conseguiu parar na volta seguinte e voltar à frente do rival, assumindo a terceira posição.

Buscando o undercut, Hamilton parou antes de Verstappen, na volta 29, com pneus duros. Mas a Red Bull chamou o holandês logo na volta seguinte, retornando quase 5s a frente do heptacampeão.

Na metade da prova, Verstappen mantinha 4s4 de vantagem para Hamilton, enquanto Bottas já ficava 18s do companheiro de Mercedes. Em quarto, Pérez começava a diminuir a vantagem para Bottas, que caía para abaixo dos 3s. Sem parar, Sainz ocupava a quinta posição, a frente de Norris, Raikkonen, Ricciardo, Leclerc e Ocon fechando o top 10.

Com 45 voltas, Verstappen se mantinha com conforto na liderança, abrindo quase 6s para Hamilton, enquanto Bottas ficava ainda mais distante do companheiro de equipe, a 21s, mas com Pérez a apenas 2s do finlandês. E após as paradas de todos os pilotos, Norris era o quinto, com boa vantagem para Sainz em sexto, enquanto Stroll, Alonso, Tsunoda e Vettel andavam bem próximos.

Já Russell, que teve sua corrida comprometida pela parada ruim da Williams, se viu obrigado a abandonar.

Entrando no terço final da corrida, tanto Verstappen quanto Hamilton começaram a reclamar pelo rádio da situação dos pneus. Mas o holandês seguia entregando voltas rápidas, aumentando a diferença para mais de 8s, enquanto a Mercedes pedia para que o britânico focasse em terminar a corrida e maximizar as oportunidades de pontos.

A 16 voltas do fim, a Red Bull surpreendeu, chamando Pérez novamente aos boxes para colocar um conjunto novo de pneus, voltando 20s atrás de Bottas para tirar o ponto extra da volta mais rápida de Hamilton e talvez voltar à briga pelo pódio.

Entrando nas voltas finais, Verstappen já abria 12s para Hamilton, enquanto Pérez vinha reduzindo a vantagem para Bottas, sendo de 10s no início da volta 65.

A Mercedes ainda trouxe Hamilton para os boxes na penúltima volta para colocar pneus macios e buscar o ponto extra da volta mais rápida. Ele voltou ainda em segundo, mesmo com a parada ruim da equipe.

No final, Max Verstappen confirmou seu passeio no Red Bull Ring, vencendo com folga o GP da Estíria, seu quarto triunfo na temporada 2021 e aumentando ainda mais sua vantagem na liderança para Lewis Hamilton, que terminou em segundo. E após uma perseguição nas voltas finais, o terceiro lugar ficou com Valtteri Bottas, que conseguiu segurar a investida de Sergio Pérez nos metros finais.

Completaram o top 10: Lando Norris, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lance Stroll, Fernando Alonso e Yuki Tsunoda.

A rodada tripla da Fórmula 1 termina na próxima semana, com o GP da Áustria, segunda corrida no Red Bull Ring. Você acompanha toda a cobertura do fim de semana no Motorsport.com.

