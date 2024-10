O piloto da Red Bull, Max Verstappen, entrou com pedido para patentear a frase marcante "Simply Lovely" (Simplesmente adorável, em tradução direta) no Escritório de Propriedades Intelectuais da União Europeia (EUIPO). O piloto fez o pedido para utilizar a logotipo em sua marca de roupas.

O bordão se tornou parte das vitórias do tricampeão na Fórmula 1, principalmente em 2023, quando venceu 19 corridas na temporada.

O pedido de registro de marca, classificada como figurativa, quando é registrada como uma 'logomarca', em três categorias foi registrada em maio, mas publicada no dia 28 de agosto, três dias após o GP da Holanda, quando Lando Norris, rival de Verstappen na disputa pelo título de 2024, venceu a corrida de domingo e disse a tal frase icônica em uma espécie de provocação ao holandês.

As categorias selecionadas foram a 25, para uso em roupas e acessórios; a 35, para anúncios, marketing e publicidades; e a 41, voltada para atividades esportivas e educativas.

Até o momento da reportagem, nenhum pedido de contestação à marca foi registrada, que encerra o período de oposição no final de novembro.

Debate do CASO BORTOLETO na Audi: Gabriel vê SCHUMACHER na briga e BOTTAS favorito... F1, Stock, TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!