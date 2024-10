O lugar de Sergio Pérez na Fórmula 1 está seguro? A resposta, como indica Helmut Marko, deve ser não! O mexicano tem contrato para correr na temporada de 2025 pela Red Bull, porém, se depender do conselheiro dos taurinos, isso não deve acontecer.

O conselheiro da Red Bull deve ser ouvida e dão um vislumbre do futuro, mas é certamente o tipo de mensagem que precisará ser interpretada internamente na equipe.

No entanto, é justo que Pérez comece a se preocupar com sua permanência na equipe. Antes do intervalo de agosto, o mexicano foi poupado, pois Daniel Ricciardo não teve um desempenho bom o suficiente para levar a equipe de Milton Keynes a dispensar o atual companheiro de Verstappen.

Com um contrato de dois anos (na verdade, um ano mais a opção de um segundo), Pérez está longe de estar seguro. E agora, com apenas algumas corridas pela frente, ele terá de tentar repetir o máximo possível seu excelente desempenho em Baku para evitar perder seu lugar no início de 2025.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Helmut Marko Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Espero que Max esteja na Red Bull em 2025 e, idealmente, com alguém do nosso programa júnior", disse Marko à emissora austríaca ORF. Poucas palavras. Nesse caso, poucas palavras de fato, mas uma frase cheia de significado.

Liam Lawson, que a partir de Austin assumirá o lugar de Daniel Ricciardo na RB, terá apenas seis corridas para mostrar seu valor. Se ele for bem-sucedido, Verstappen poderá ter um novo companheiro de equipe. Uma corrida para ver quem se sairá melhor entre os dois, na qual tanto Pérez quanto Lawson provavelmente chegarão com tudo, mas também perderão muito.

É a dura lei de Milton Keynes. A mesma lei que queimou pilotos do mais alto calibre, incluindo Sébastien Buemi, Jean-Eric Vergne, Jaime Alguersuari, Pierre Gasly, Daniil Kvyat e Alexander Albon, para citar apenas alguns.

Lawson terá que se certificar de que não está na lista que acabamos de mencionar. Se ele for bem-sucedido, não só estará na F1 no próximo ano, como também estará na equipe que pode contar com um campeão mundial múltiplo como Verstappen e com ambições de título, apesar de ter perdido figuras importantes em todas as funções, especialmente desde janeiro deste ano. Será tudo ou nada. E somente em dezembro saberemos quem e como será ao lado de Max.

Debate do CASO BORTOLETO na Audi: Gabriel vê SCHUMACHER na briga e BOTTAS favorito... F1, Stock, TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!