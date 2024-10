Desde o início da 'dança das cadeiras' na Fórmula 1, Max Verstappen já foi relacionado à algumas possíveis mudanças. Lawrance Stroll, proprietário da Aston Martin, não esconde seu desejo em ter o tricampeão em sua equipe, enquanto Toto Wolff, da Mercedes, já confessou ter tido discussões com o piloto holandês sobre uma possível transferência.

No entanto, nada foi confirmado e o tricampeão segue tendo contrato com a Red Bull até, pelo menos, 2028. Enfrentando um momento bastante complicado com os taurinos, foi especulado que Verstappen e sua alta cúpula, que envolve eu pai, Jos Verstappen, e seu empresário, Raymond Vermeulen, não estão felizes com os resultados negativos do RB20.

Os rumores ganharam força quando Stroll e Wolff vieram a público falar sobre possíveis conversas com o holandês. Porém, para o mesmo, a Red Bull continua sendo sua 'zona de conforto' que ele não planeja deixar tão cedo.

À Sky Itália, Verstappen foi categórico em afastar os rumores e explicou que, caso decida sair de sua equipe atual, logo na sequência já deve se apostar da F1.

"Meu próximo passo, se houver um, será o último", disparou.

"Isso também pode significar que eu renove meu contrato existente. Tudo ainda é possível no momento".

Verstappen quer evitar carreiras como a de Alonso e Ricciardo

Fernando Alonso e Daniel Ricciardo são conhecidos no paddock por já terem passado por pelo menos cinco equipes dentro do grid da F1. Os pilotos tiveram várias transferências - e enfrentaram problemas por causa delas - na categoria e isso não é algo que o tricampeão deseja para si.

Ao ser questionado se seu contrato oferece cláusulas de saída, o piloto desviou da pergunta sem dar grandes informações. No entanto, foi claro ao explicar que não está pensando a longo prazo ainda.

"Também não é algo em que estou pensando agora [rescindir contrato com a Red Bull] porque há muito que quero fazer melhor este ano e tudo o que vem no futuro ainda está muito distante. Não é um problema agora".

Verstappen ainda refletiu sobre uma possível transferência e não titubeou ao declarar que gostaria de continuar com os taurinos por mais alguns anos, mesmo com o carro não sendo mais o único dominante na pista.

"Faço parte desta equipe há muito tempo. No final das contas, todo piloto no paddock quer vencer. É muito fácil mudar de equipe, mas não quero que minha carreira seja marcada dessa forma. Não quero fazer parte de quatro ou cinco equipes diferentes".

Importante lembrar que Max chegou à F1 pela Toro Rosso antes de subir para a equipe principal em 2016, time que segue defendendo desde então.

"Quero construir um relacionamento longo e estável com todos na equipe e quero me sentir em casa em algum lugar. Mudar de equipe não é realmente minha praia e não é algo que eu queira fazer nesta fase da minha carreira".

Debate do CASO BORTOLETO na Audi: Gabriel vê SCHUMACHER na briga e BOTTAS favorito... F1, Stock, TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!