Em 2025, a Fórmula 1 completa 75 anos de existência e, para celebrar este aniversário marcante, a categoria planeja algo especial para esta comemoração: realizar um grande evento para o lançamento de todos os carros da próxima temporada de forma simultânea.

A primeira corrida da história da F1 aconteceu no dia 13 de maio de 1950, com Silverstone sediando o GP inaugural, vencida por Nino Farina em um pódio dominado pela Alfa Romeo.

Com o passar dos anos e com o crescimento da categoria, a movimentação em torno da F1 também aumento e, neste processo, o lançamento dos carros da temporada se tornaram eventos de grande interesse para os fãs e a imprensa. Mas, nos últimos anos, muitas equipes esvaziaram este ritual, divulgando apenas renderizações de seus modelos, sendo diferente do que vemos na pista na pré-temporada.

Mas, segundo o jornalista Jeppe Olesen, a F1 planeja algo diferente, grandioso, para marcar o início das celebrações de seu jubileu de diamante.

"Soube por várias fontes da F1 que um grande evento está sendo planejado para fevereiro de 2025, com o lançamento dos carros, para comemorar o 75º aniversário da F1", escreveu Olesen em seu perfil no Twitter / X. "O evento será realizado na 02 Arena, em Londres, e a F1 pretende realizar o evento diante de um público de cerca de 18 mil pessoas, com ingressos disponíveis para o público em geral".

