Programado para acontecer no fim de semana do dia 7 de julho, o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 enfrenta uma baixa procura por ingressos. Na visão do promotor do evento, a culpa está relacionada a Max Verstappen e Red Bull e o holandês não ficou contente por ter sido apontado como 'pivô'.

Recentemente, em entrevista ao Motorsport.com, o Stuart Pringle, executivo-chefe do Circuito de Silverstone, alegou que o fato da categoria estar previsível por conta do domínio de Verstappen e da equipe de Milton Keynes está afastando o público da pista.

"Se houver uma grande probabilidade de haver o mesmo vencedor e o risco for eliminado do esporte, isso diminui a tensão. O ano passado foi muito repetitivo em termos de uma equipe dominante e eles começaram esta temporada na mesma linha", disse Pringle.

Falando com a mídia nesta quinta-feira, Verstappen foi questionado sobre a fala do executivo. O tricampeão mandou Stuart ''olhar para si mesmo'' antes de apontar para os outros e acusá-los.

"Não acho que seja minha culpa. Quer dizer, a temporada da F1 é muito emocionante. Há muitas equipes lutando por vitórias agora", rebateu Max. "E se um promotor não consegue preencher as vagas e culpa alguém, então acho que primeiro ele precisa olhar para si mesmo, o que está fazendo de errado. Porque em outros lugares é muito fácil preencher."

