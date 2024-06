O GP do Canadá foi um dos pontos altos da Mercedes na temporada 2024 da Fórmula 1, com o pódio conquistado por George Russell depois de ser o pole no sábado. Contudo, o desenrolar da prova acabou gerando muitos comentários nas redes sociais e isso levou o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton, a sair em defesa do seu companheiro de equipe.

A forma como o time de Brackley lidou com as diferentes estratégias aplicadas em Hamilton e Russell durante a corrida em Montreal, gerou revolta de alguns fãs que chegaram a acusar a Mercedes de estar boicotando Lewis em prol de George.

Posteriormente, um post feito pelo time nas redes sociais pegou mal entre os fãs, pois eles destacavam o troféu de George Russell como o primeiro da temporada, o que levou os seguidores a questionarem sobre o esquecimento em relação ao conquistado por Lewis na sprint do GP da China.

Falando com a mídia nesta quinta-feira em Barcelona, o heptacampeão se manifestou sobre todos os comentários on-line: "Precisamos de apoio, não de negatividade. George não fez nada, cada dia está melhor. Estamos todos no mesmo barco e queremos terminar [o ano] em alta".

