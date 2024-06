F1: Briatore tentará trazer Mercedes para Alpine, diz site

Em eterna crise, a Alpine pensa em encerrar suas atividades como fornecedora de motores na Fórmula 1, com a equipe podendo contar com outra fabricante como fornecedora de unidades de potência e se tornando assim, uma equipe cliente.

Ferrari, Audi, Mercedes e Red Bull, naturalmente, viram opções para a equipe francesa. Segundo o site alemão F1-Insider, Flavio Briatore, ex-chefe da Renault, foi recrutado pelo CEO da Renault Luca de Meo para trazer um novo parceiro.

A publicação alega que a primeira opção de Briatore é a Mercedes. Entre outros motivos, envolvendo o sucesso dos alemães na era híbrida da F1, o fato de a Aston Martin começar a utilizar motores Honda a partir de 2026, deixaria uma lacuna de produção, o que poderia ser uma solução para as duas partes.

Ainda segundo o site, a ideia agrada De Meo, que sonha com a filosofia da Airbus, que foi fundada como um consórcio de empresas aeroespaciais francesas e alemãs, para enfrentar as líderes de mercado dos Estados Unidos.

Economicamente também faria sentido, já que a fábrica de Viry Chatillon está sendo considerada ultrapassada, não conseguindo mais acompanhar as da Ferrari, Honda e Mercedes.

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!