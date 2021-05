A intensa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título da Fórmula 1 em 2021 vem atraindo a atenção e comentários de diversos nomes envolvidos com o esporte. Mas um conselho feito por alguém que sabe muito bem como derrotar o piloto da Mercedes, o campeão de 2016 Nico Rosberg, não caiu muito bem com o holandês.

Após três rodadas, tudo indica que a disputa entre os dois pilotos pelo título será intensa e deve durar até o final do ano, com Hamilton levando a melhor até aqui, acumulando duas vitórias contra uma de Verstappen.

Em entrevista à Sky Itália, Rosberg, único piloto que conseguiu derrotar Hamilton desde o início da era turbo híbrida, em 2014, deu um conselho a Verstappen sobre o que ele precisa para atingir o mesmo feito.

"Max tinha o carro mais rápido, vimos isso também em Portugal durante a classificação. Max simplesmente cometeu mais erros e não pode permitir que isso aconteça caso queira ser campeão contra Lewis".

"Tudo precisa se encaixar. Caso contrário, não terá outra possibilidade. Podem ser erros pequenos, mas que pesam no final".

Mas Verstappen rechaçou os comentários de Rosberg, respondendo de forma breve, mas bem objetiva.

"Não preciso de Nico para dar conta do quão bom Lewis é. Sei que ele é muito bom. Se não fosse, não ganharia tantos campeonatos".

O campeão de 2016 ainda fez uma análise sobre a origem dos erros de Verstappen e como está a disputa entre Mercedes e Red Bull.

"Há muita pressão sobre ele [Verstappen] e sabemos que Red Bull e Mercedes não são os melhores amigos. Tudo começa com os chefes de equipe. Toto e Helmut não se suportam, e parece que, com os pilotos, é a mesma coisa. Nos divertiremos muito com isso".

