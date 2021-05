O chefe da Mercedes, Toto Wolff, passou uma mensagem para Valtteri Bottas durante a corrida da Fórmula 1 em Portugal a fim de motivar seu piloto. Mas como não foi possível, o austríaco deve reconsiderar e preferir "calar a boca".

"Caça-o, Valtteri, você é o carro mais rápido", disse o dirigente da Mercedes a Bottas quando ele estava atrás de Max Verstappen em Portimão. O anúncio foi inútil, pois devido a um problema no sensor, o piloto finlandês não teve chance de atacar novamente o concorrente.

Wolff passou a dar mensagens motivadoras a Bottas no final da temporada passada, mas disse que pode reconsiderar devido ao insucesso.

“Eu gosto porque sou tão apaixonado por isso que é bom quando eu tenho uma válvula de escape na direção de Valtteri”, disse Wolff.

"Achei que funcionou bem, mas desta vez não funcionou. Talvez da próxima vez eu deva calar a boca ou discutir o assunto com ele de antemão."

"Ele realmente o alcançou e o perseguiu. Mas quando eu peguei o rádio, ele diminuiu. Talvez eu deva parar de fazer isso no futuro."

O próprio Bottas fica feliz quando seu chefe intervém pessoalmente e o motiva: "Isso mostra que há apoio e paixão por trás disso. Nunca é demais. Claro que sempre dou tudo na pista, mas é bom de qualquer maneira", disse o finlandês.

O vice-campeão de 2020 teve um domingo decepcionante em Portimão. O piloto da Mercedes largou da pole position, mas terminou a corrida em terceiro lugar. No entanto, depois do que aconteceu em Ímola, Wolff disse estar satisfeito com atuação de Bottas.

"Ele fez a pole e teve uma corrida sólida. Uma coisa é clara: se você guiar na frente, já fará um vácuo. Além disso, o carro atrás de você tem DRS [ativado], é muito difícil", disse.

"Foi má sorte. E então o deixamos em apuros com o motor, que havia entrado em modo de segurança."

"Como sempre, poderia ter sido para Valtteri. Nós pisamos no acelerador e continuamos a apoiá-lo. Em Barcelona, veremos do que ele é capaz", concluiu.

