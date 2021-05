Lewis Hamilton está confiante de que a luta contra Max Verstappen vai durar até o final da temporada de 2021 da Fórmula 1.

Embora tenha ocorrido apenas 3 das 23 etapas planejadas, a campanha de 2021 da categoria máxima do automobilismo dá esperança de uma competição muito mais acirrada do que as que testemunhamos nos últimos anos. A Red Bull projetou um carro capaz de lutar contra o W12 da Mercedes.

Hamilton venceu duas corridas - no Bahrein e em Portugal. Na Itália, Verstappen levou a melhor.

O heptacampeão mundial está confiante de que a luta contra o piloto holandês continuará ao longo da temporada.

"Acho que nenhum de nós aqui tem dúvidas do quão difícil é para nós, do quão acirrada é a luta", disse.

"Nos dedicamos todos os dias para estarmos o mais bem preparados possível para os finais de semana. A pressão que nos acompanha é enorme, mas há respeito entre nós três [Hamilton, Verstappen, Valtteri Bottas] e o resto dos pilotos."

"Claro, é sempre bom quando você tem uma corrida como a de hoje, onde você é capaz de seguir e ultrapassar e aproveitar as pequenas margens e lacunas que existem, mas, ao mesmo tempo, olhe para o reinício. Max tirou absolutamente tudo da Red Bull."

"Então acho que vai ser assim pelo resto da temporada, o que pode ser incrivelmente emocionante."

Questionado sobre sua visão das batalhas contra Hamilton, Verstappen respondeu: "Acho que é isso que todo mundo quer assistir. Eu também quero, é claro, porque não temos sido próximos o suficiente nos últimos anos."

"É definitivamente é um bom começo de temporada e espero que continue assim até o final. Todos ficarão entusiasmados."

Depois de três corridas, a Mercedes está dezoito pontos à frente da Red Bull.

"Está perto", continuou Verstappen.

"Eu queria que estivesse ainda mais perto. É uma longa temporada e não podemos deixar de terminar a corrida ou cometer alguns erros estúpidos. Devemos continuar o que estamos fazendo agora", concluiu.

