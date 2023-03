Carregar reprodutor de áudio

Após 'folgar' no fim de semana passado, a Fórmula 1 'voltou à ativa' nesta quinta-feira, com a realização do 'dia de mídia' do GP da Austrália, a terceira de 23 etapas deste ano, e o primeiro treino livre para a corrida deste domingo em Melbourne. E quem liderou foi Max Verstappen!

O holandês da Red Bull superou o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, e o companheiro Sergio Pérez, do México, para ser o mais rápido da sessão prática inaugural no circuito de Albert Park. Quem completou as duas primeiras filas foi o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin.

O treino (veja tabela de tempos logo abaixo) foi tranquilo na Austrália, mas um problema de GPS causou a interrupção do 'TL1' em Melbourne. Isso porque, sem os dados de localização dos carros, as equipes tiveram dificuldade de avisar pilotos em volta lenta para abrir espaço para competidores em giros cronometrados, causando preocupações de segurança em meio ao grande tráfego na pista de rua do GP da Austrália.

De qualquer forma, a sessão não teve maiores incidentes no circuito que sedia a etapa australiana. A exceção foi 'escapada' (acima) de Verstappen nos momentos finais. Também no fim, problema para o norte-americano Logan Sargeant, da Williams, o que gerou bandeira vermelha e encerrou o TL1.

A quinta posição ficou com Charles Leclerc, da Ferrari. O monegasco ficou à frente do companheiro espanhol Carlos Sainz. Lando Norris, britânico da McLaren, foi o sétimo, superando o francês Pierre Gasly, da Alpine.

Britânico da Mercedes, George Russell foi o nono, batendo o canadense Lance Stroll, da Aston Martin. Yuki Tsunoda, japonês da AlphaTaui, quase bateu (vídeo acima). Veja o resultado completo do primeiro treino livre para o GP da Austrália de F1 na tabela do Motorsport.com abaixo:

