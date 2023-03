Carregar reprodutor de áudio

Após polêmica envolvendo o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu proibir de forma definitiva o toque de macacos em carros que estão 'pagando' punições durante pit stops.

Em Jeddah, Alonso tomou uma penalidade de cinco segundos por se posicionar de maneira errada no grid de largada do circuito de Corniche. O piloto, então, pagou a punição em seu primeiro stop, de modo que a Aston não 'trabalhou' no carro do espanhol nos primeiros cinco segundos de sua parada. Entretanto, foi verificado que um mecânico acabou cometendo um deslize e tocou o AMR23 do bicampeão mundial da F1 com um macaco.

Após a prova, na qual Alonso foi terceiro, ele acabou punido em 10s, perdendo o pódio. A Aston, porém, argumentou aos comissários que o regulamento proibia um 'trabalho' no carro durante o período de 'pagamento' da punição, o que não teria acontecido no caso de Jeddah, ainda que o mecânico tenha tocado o monoposto com o macaco. Os comissários, então, 'reverteram' a segunda punição, após também serem confrontados por casos similares em que não houve 'gancho'.

De qualquer forma, agora a FIA proibiu definitivamente quaisquer toques de mecânicos/macacos em carros de pilotos que estão pagando penalidades, de modo que a nova medida já passa a valer no GP da Austrália, disputado no circuito de Albert Park, em Melbourne, neste fim de semana. A decisão foi tomada após reunião de representantes do órgão com as equipes antes dos treinos livres desta sexta-feira.

