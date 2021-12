Em uma classificação eletrizante, Max Verstappen garantiu a importante pole position para o GP de Abu Dhabi, etapa final da temporada 2021 da Fórmula 1, que coroará ele ou Lewis Hamilton como campeão. E com o heptacampeão ao seu lado, em segundo, um fator pode ser determinante para a saída.

Enquanto Hamilton cumpriu o esperado e fez seus tempos no Q2 de médios, a Red Bull surpreendeu, colocando Verstappen na pista de macios. Então os rivais largarão com compostos distintos para a prova.

Lando Norris se colocou no meio da briga, garantindo a terceira posição, enquanto Sergio Pérez é o quarto, Carlos Sainz o quinto e Valtteri Bottas apenas o sexto.

