O último treino livre do GP da Cidade do México de Fórmula 1, antes da classificação, contou com a liderança de Max Verstappen, e sua Red Bull que, diferentemente dos concorrentes, está sentindo menos os efeitos dos 2.200 metros de altitude.

Alex Albon foi o segundo colocado e Sergio Pérez completou os três primeiros colocados.

O treino

O começo do treino foi marcado por uma grande parte dos pilotos parados nos boxes, com apenas quatro deles na pista no início da sessão. Com 15 minutos de treino, Gasly cometeu um erro, ultrapassou as zebras e rodou. O francês, contudo, conseguiu manter o carro intacto e retornar ao traçado.

A primeira metade da sessão contou com uma grande mistura de pneus, com as equipes e pilotos testando todas as gamas dos compostos, do macio ao duro. Quando finalmente vieram ao traçado, a chuva de voltas rápidas iniciou.

As Mercedes, que estavam apagadas durante a sexta-feira, tiveram a oportunidade de brilhar com Hamilton assumindo as primeiras colocações antes de Verstappen retomar a liderança. A metade final dos treinos foi destinado a teste de ritmo de corrida, menos para a Aston Martin que veio ao México com um 'roteiro' diferente e utilizou a sexta para isso e deixou o sábado apenas para encontrar desempenho.

Já nos 15 minutos finais, os pneus macios foram calçados novamente e mais voltas rápidas foram feitas. Albon conseguiu alcançar o melhor tempo do fim de semana ao chegar na casa dos 1m17s, mas foi superado por Verstappen pouco depois. Neste momento, a pista estava dois graus mais quentes do que na sexta.

A reta final do treino contou com dois incidentes semelhantes: Stroll atrapalhando a Ferrari de Sainz que vinha em volta rápida - e rodou por conta da 'interrupção' do piloto canadense, e Magnussen fazendo o mesmo com Leclerc pouco tempo depois.

F1: Confira debate sobre o primeiro dia de treinos do GP do México

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #253 – Desclassificação de Hamilton nos EUA 'salva pele' de Pérez na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: