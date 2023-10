F1 - "Parque fechado na Sprint Race é piada", diz Horner

A Fórmula 1 ajustou o formato de Sprint Race para 2023, transferindo a classificação para a corrida principal para a tarde de sexta-feira, seguida da qualificação de Sprint e da corrida curta no sábado.

Com isso, os carros são colocados sob parque fechado após a única sessão de treinos livres da manhã de sexta-feira, o que significa que as equipes ficam presas às configurações de seus carros e sujeitas a limites rígidos quanto aos itens que podem alterar no restante do fim de semana após um treino.

No GP dos Estados Unidos do último fim de semana, Charles Leclerc, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, foram desclassificados da corrida devido ao desgaste excessivo da prancha do assoalho, com ambas as equipes provavelmente prejudicadas pelo formato de sprint e suas regras de parque fechado.

As equipes que percebem que precisam mudar suas configurações são forçadas a largar do pitlane - o que aconteceu com a Aston Martin e Haas na última etapa.

O chefe de equipe da Red Bull, Horner, chamou de "piada" o fato de as equipes estarem presas às suas configurações após apenas uma hora de corrida na sexta-feira.

"Para mim, o parque fechado é uma piada. Você tem uma sessão para ajustar seu carro. E, nesse momento, os engenheiros podem muito bem ir para casa", disse Horner.

"Portanto, isso precisa ser analisado e tenho certeza de que foi um fator que contribuiu para os problemas de altura do carro das equipes que não cumpriram os regulamentos.

"Na verdade, um longo stint em uma corrida sprint. E não há nenhum risco real para isso, não há nenhum incentivo real por trás disso."

Max Verstappen é um grande oponente das corridas de sprint, pedindo que elas sejam eliminadas, pois ele não tem "nenhuma satisfação" em vencê-las.

O formato tem sido um sucesso e um fracasso, com uma Sprint divertida no Qatar seguido por um fracasso em Austin, que muitas vezes é ditada pelo desgaste dos pneus.

Horner acha que a F1 deveria realizar uma pesquisa sobre a popularidade do formato entre os fãs, já que o objetivo inicial era tornar os fins de semana mais divertidos para eles.

"Deveríamos realmente ir até os fãs e obter este feedback. O que eles querem? Acho que seria interessante analisar os dados no final do ano sobre a popularidade da corrida de Sprint porque, no final das contas, o que importa são os fãs. O motivo pelo qual fazemos corridas de Sprint é tentar proporcionar mais entretenimento para criar um evento mais atraente", pontuou.

"Temos que ser honestos no final do ano, quando tivermos todas as amostras das corridas de Sprint, e dizer: 'Ok, o que podemos fazer melhor? O que pode ser aprendido? E como podemos melhorar o espetáculo?' Se os pilotos gostarem e acharem gratificante, e as equipes acharem gratificante, acho que os fãs acabarão gostando", finalizou.

