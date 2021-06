Charles Leclerc terminou em sétimo hoje no GP da Estíria, uma posição atrás do colega de equipe Carlos Sainz e da qual largou na corrida. Ainda assim, o monegasco eleito piloto do dia gostou da corrida da Ferrari na Áustria.

"Se olharmos para a primeira volta, foi uma corrida incrível para nós. E nós fomos incrivelmente rápidos. Mas claro que a primeira volta basicamente nos parou de tentar algo muito, muito melhor hoje. Foi uma grande oportunidade. O ritmo foi incrível, e provavelmente uma das minhas melhores performances na categoria, exceto a primeira volta."

Sobre o incidente na primeira volta, um toque com Pierre Gasly em que quebrou a asa da sua Ferrari, Leclerc disse: "para ser sincero, preciso rever as imagens do lado de fora, eu não tenho ideia se o Pierre foi mais para a esquerda e eu fui um pouco para a direita ao mesmo tempo. Acho que foi um pouco dos dois. E no final acabamos nos tocando".

Pelo desempenho de hoje, Charles está ansioso para o próximo final de semana no GP da Áustria. "Eu estou bem empolgado para o próximo final de semana, claro que hoje foi bem, bem especial. Assim, faz um bom tempo que nós não temos esse nível de ritmo de corrida. Então foi bom ver isso.

PÓDIO: Hamilton vs Verstappen, oitavo round e tudo do GP DA ESTÍRIA, na Áustria

