Max Verstapppen voltou com tudo das férias e conquistou sua nona pole position na Fórmula 1, a sexta na atual temporada, e ainda viu o rival Lewis Hamilton largar apenas na segunda fila, após George Russell conquistar um incrível segundo lugar.

O treinou também contou com a forte batida de Lando Norris, que fez a seção ser interrompida por aproximadamente 40 minutos.

O piloto da Red Bull falou após o treino com o ex-piloto Mark Webber sobre as condições da pista, e como se sente a voltar a largar na frente.

“Foi uma classificação muito complicada. Foi difícil manter o carro na pista, trocar os pneus também na hora certa e a longa pausa entre Q2 e Q3 não é tão fácil se acostumar e aprender as condições da pista novamente, mas no final, fomos os primeiros e isso é o mais importante. É uma pista incrível de dirigir, mas muito desafiadora no molhado.”

Max também falou sobre a diferença entre o pneu de chuva e o intermediário. “Como você pode ver no Q1, muitas pessoas incluindo eu mesmo fomos com o pneu de chuva e foi muito lento. Estava realmente muito fora do ritmo, então naturalmente você muda para o intermediário, mas é claro que aquele pneu não aguenta muita água, então também aí se torna bastante complicado.”

Verstappen ainda falou sobre a felicidade de voltar a pole após as férias: “No geral, estou super feliz por ter uma qualificação como essa depois das férias e por largar novamente na pole position.”

