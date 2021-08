Daniel Ricciardo conseguiu uma boa classificação pela McLaren no GP da Bélgica de Fórmula 1 ao cravar o quarto lugar em um treino movimentado marcado pela chuva. O australiano larga da segunda fila, junto a Lewis Hamilton, e viu seu companheiro de equipe Lando Norris não terminar o Q3 devido ao impactante acidente no começo da parte final da qualificação.

A direção de prova foi criticada, principalmente por Sebastian Vettel, por não terem interrompido a sessão quando a água começou a cair mais forte e alguns pilotos, inclusive os da escuderia britânica, relataram aquaplanagem. O circuito de Spa e as curvas Eau Rouge e Raidillon já eram centro de discussão sobre a segurança nas últimas semanas.

Ricciardo disse em entrevista após a classificação que também queria a interrupção do treino, apesar de não ter se expressado bem: "Eu estava no rádio, relatando as condições e então tive uma aquaplanagem em sétima marcha. Então eu basicamente disse: 'Oh, m***. E acho que foi minha maneira de falar que não era seguro."

"Eu provavelmente poderia ter sido mais direto e dizer: 'caras, precisamos de uma bandeira vermelha.' É difícil, porque você não quer ser o cara que não quer pilotar, mas a verdade é que as condições não eram seguras o suficiente", acrescentou.

O australiano também comentou a surpreendente P2 de George Russell, da Williams, que dividirá a primeira fila com Max Verstappen, e comparou ao seu desempenho: "Ele fez um trabalho excelente. Com condições adversas ou não, se saiu muito bem."

"Essa foi uma daquelas vezes que começa a secar tão rápido que, se você acerta o timing, ganha muito. Então, eu estava feliz com meu quarto lugar, mas a equipe disse que George era o segundo e eu respondi 'ahh, não sei o quão feliz eu deveria estar', mas ele fez um ótimo trabalho."

A McLaren não sabe se seus dois pilotos titulares começarão a corrida deste domingo (29), pois Norris foi encaminhado ao hospital para exames médicos em seu cotovelo.

F1 AO VIVO: Verstappen é pole mas Russell BRILHA na CHUVA em Spa após BATIDA FORTE de Norris

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: