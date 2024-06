F1: Verstappen segura ímpeto de Norris e vence sprint na Áustria

Deu Max Verstappen na sprint da Áustria! Depois de uma briga acirrada com Lando Norris, da McLaren, nas primeiras voltas da corrida, o tricampeão mundial faturou a terceira corrida curta realizada na temporada 2024 da Fórmula 1.

Logo atrás, uma briga caseira da equipe de Woking colocou Oscar Piastri e Lando Norris na segunda e terceira colocação respectivamente.

A corrida

Depois de uma largada abortada, por conta de um fotógrafo posicionado de forma perigosa na curva 1, o início oficial da prova começou de forma limpa com Verstappen mantendo a liderança da sprint.

As investidas de Norris, segundo colocado, começaram já na terceira volta da corrida. O piloto da McLaren deixou a distância para o tricampeão em menos de 1s para mante o DRS e foi em busca ao pilotos da Red Bull.

A ultrapassagem veio na volta seguinte, o britânico se jogou na curva 3 para cima de Verstappen, que foi surpreendido, mas acabou dando o troco pouco depois retomando a liderança. Neste momento, Piastri aproveitei a 'fragilidade' do companheiro de equipe e tentou ultrapassá-lo.

Um pouco mais atrás, Russell deixou as Ferraris para trás. Com o passar da sprint, os pneus começaram a se desgastar e neste momento, começou a ficar cada vez mais difícil para Piastri alcançar Verstappen.

A briga caseira na McLaren na começou na reta final da prova. Oscar fechou a porta para Lando que tentar recuperar a posição perdida. Esse duelo se estendeu até o fim, com o australiano conseguindo segurar o ímpeto do companheiro.

