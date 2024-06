O heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, saiu com cara de poucos amigos da classificação para a corrida sprint deste sábado, na Áustria.

Com uma sequência de erros nas voltas lançadas, o britânico passou toda a classificação sob a ameaça da eliminação precoce e, mesmo sendo o primeiro a ir à pista no SQ3 para a definição da pole, Hamilton ainda assim não conseguiu entregar a performance esperada.

No final, ele larga da sexta posição na corrida de curta duração do sábado, ficando a quase 0s6 da pole de Max Verstappen e mais de 0s2 atrás de seu companheiro de equipe, George Russell, que foi o quarto colocado.

Em entrevista à Sky Sports após a classificação, Hamilton lamentou a sexta-feira vivida no Red Bull Ring.

"Não estava nada na briga. A sessão inteira foi desastrosa do meu ponto de vista. O que posso te dizer... no treino o carro parecia bom, ele parecia bom no geral".

"Obviamente, não acho que tinha o ritmo para brigar pela pole position mas... foram voltas horríveis".

