Charles Leclerc explicaram a origem do problema que impediram o monegasco de marcar um tempo na briga pela pole position para a corrida sprint do GP da Áustria de Fórmula 1: um problema de "anti-stall" na unidade de potência de sua Ferrari.

Leclerc saiu da fila dos pilotos na saída dos boxes durante o SQ3 desta sexta-feira, dando indícios de que seu carro apresentava algum tipo de problema. Segundos depois, ele conseguiu fazer com que seu SF-24 voltasse a funcionar.

Ele saiu dos boxes e tentou abrir uma volta rápida, mas não conseguiu cruzar a linha de chegada antes do fim da regressiva, tendo que largar na sprint do sábado da 10ª posição. O monegasco descreveu o caso como "decepcionante", apesar de achar que a Ferrari não estava "super forte" em nenhum caso.

"Não sei o que aconteceu", disse ele sobre o que causou o problema de anti-stall no motor nos boxes. "Eu estava no pitlane e tive o anti-stall e depois tudo se desligou. A equipe me disse que falaremos quando eu voltasse para a garagem, mas obviamente vim direto do carro para cá, então não sei".

Quando lhe perguntaram o que ele poderia ter conseguido se tivesse feito uma corrida no SQ3, com seu companheiro de equipe Carlos Sainz terminando em quinto naquela sessão, Leclerc respondeu: "Não fomos muito fortes, mas definitivamente fomos melhores que o P10".

"Então, é um pouco decepcionante. Mas, sim, vamos analisar o que aconteceu e amanhã tentaremos fazer uma boa corrida de sprint para tentar voltar na frente".

Depois de cruzar a linha de chegada um segundo depois que as luzes vermelhas se acenderam para encerrar o SQ3, Leclerc inicialmente exigiu, com raiva, respostas de seu engenheiro da Ferrari, Bryan Bozzi, sobre o problema.

A conversa seguiu assim:

Leclerc: Que diabos aconteceu, pessoal?

Ferrari: Tiramos o anti-stall.

Leclerc: Ah, obrigado, mas o anti-stall meio que parou o motor. O motor desligou.

Leclerc: Não sei se você notou? Não havia motor. A ignição foi desligada. Então, tive que refazer tudo.

Ferrari: Entendido, câmbio, e falaremos sobre isso dentro da garagem.

