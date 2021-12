F1 - Verstappen: "Sem Pérez, eu não havia conquistado o título"

Max Verstappen destacou o trabalho de Sergio Pérez para conseguir seu primeiro título na Fórmula 1 após a briga com Lewis Hamilton. Durante o GP de Abu Dhabi, o mexicano atrasou o avanço do piloto da Mercedes por duas voltas para permitir que seu companheiro de Red Bull recuperasse uma desvantagem de oito segundos que já havia acumulado contra o heptacampeão.

As manobras de 'Checo' foram consideradas perigosas pelo britânico e Toto Wolff, chefe da escuderia alemã, mas essas afirmações não foram levadas em consideração pela FIA. Após a defesa, o holandês chamou o parceiro de "lenda" pela maneira como ele reduziu a distância e reafirmou suas palavras no final.

"Sim, acho que sem Pérez eu não estaria aqui [como campeão] agora", disse Verstappen antes de explicar por que a luta do mexicano com o britânico foi importante. "Eles teriam uma lacuna para ir para os boxes com o safety car e assim por diante, então Sergio estava definitivamente pilotando de forma incrível."

Max lembrou que, quando Checo chegou ao time, tinha dúvidas sobre o tipo de companheiro que teria ao seu lado, mas logo ficou claro para ele que era alguém ansioso para contribuir com o time.

"Quando começamos a trabalhar juntos, era difícil saber exatamente como funcionaria", disse o agora campeão do mundo. "Ele é um ser humano incrível, não só para trabalhar na F1. É também uma pessoa super legal, um verdadeiro cara de família. Tive bons momentos com ele e deu para ver que realmente tem boas intenções."

"É muito raro ter um companheiro de equipe assim e, novamente, ele provou que é um jogador de equipe e realmente espero que possamos continuar assim por muito tempo."

Pérez renovou com a Red Bull para a temporada de 2022, em um momento em que o mexicano entrava em crise de desempenho.

