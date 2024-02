Na noite barenita, a Fórmula 1 encerrou o primeiro dia de testes de pré-temporada no Circuito do Sakhir. E a segunda sessão desta quarta-feira terminou como a da manhã: Max Verstappen voou e liderou com folga em cima dos rivais com mais de 1s1 de vantagem para o segundo colocado, Lando Norris.

Carlos Sainz foi o terceiro colocado, com Daniel Ricciardo e Pierre Gasly completando os cinco primeiros. Olhando para a quilometragem do dia, Verstappen também foi o piloto com mais voltas dadas, passando de 130, seguido de George Russell, os dois únicos que não precisaram revezar os carros com seus companheiros de equipe.

Na sessão da manhã, Verstappen foi o mais rápido com 01min32s548, 0s7 à frente de Leclerc, com Alonso, Piastri e Tsunoda completando o top 5. O espanhol da Aston Martin foi também o piloto com mais voltas completadas com 77, seguido de Bottas com 68 e Verstappen e Magnussen com 66 cada.

Para esta sessão da tarde, apenas Verstappen e Russell seguiram a bordo de seus carros, enquanto as outras oito equipes trocaram seus pilotos: Norris, Sainz, Stroll, Ricciardo, Gasly, Sargeant, Zhou e Hulkenberg. Com isso, apenas Pérez e Hamilton ficaram sem participar do primeiro dia de testes.

Com as trocas de pilotos, a pista ficou movimentada desde o começo, apesar do pico da temperatura de pista. Ao longo de toda a sessão, os compostos C3, o intermediário da gama da Pirelli, foi de longe o mais utilizado pelos pilotos.

Quando a sessão chegava à metade, Norris liderava a sessão com 01min32s484, apenas 0s064 à frente de Verstappen. Sainz era o terceiro a 0s100, com Leclerc em quarto com seu tempo feito pela manhã, enquanto Ricciardo completava o top 5.

Verstappen era o piloto com mais voltas percorridas, chegando a 95 contra os 77 de Alonso feitos pela manhã e os 68 de Bottas.

Cerca de 20 minutos depois, um pequeno incidente. Sargeant perdeu o ponto de frenagem e acabou escapando da pista. Na sequência, mais problemas para o americano, que precisou voltar lento aos boxes.

A 20 minutos do fim do dia, uma cena curiosa. Uma parte da Aston de Stroll se soltou no meio da reta principal, e enquanto Ricciardo conseguiu desviar, Hulkenberg não, passando por cima da peça e deixando detritos pela pista, mas sem necessidade de bandeira amarela.

No final, compilando os resultados da manhã e da tarde, Max Verstappen garantiu a liderança do primeiro dia com um temp de 01min31s344, 1s140 à frente de Lando Norris. Carlos Sainz foi o terceiro, a 1s240, com Daniel Ricciardo logo na sequência (+1s255) e Pierre Gasly completando o top 5. Lance Stroll, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Oscar Piastri e Zhou Guanyu fecharam os dez melhores colocados.

Falando sobre o número de voltas dadas, Verstappen foi o piloto com mais quilometragem no dia, com um total de 142, equivalente a 2,5 GPs do Bahrein. George Russell foi o segundo que mais andou, com 120. Com 81 voltas, Hulkenberg foi o terceiro colocado.

Os pilotos voltam à pista na quinta-feira, a partir das 04h, horário de Brasília, para o segundo dia de atividades. O Motorsport.com traz a cobertura completa da pré-temporada da F1. E já anote aí! Assim que as atividades acabarem no Bahrein, a partir das 13h, estaremos ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa da quarta-feira da pré-temporada. Não perca!

Confira o resultado final do primeiro dia da pré-temporada da F1:

Pos Piloto Equipe Melhor Volta Diferença Volta Pneu da Melhor Volta 1 Max Verstappen Red Bull 1:31.344s 142 C3 2 Lando Norris Mclaren 1:32.484s +1.140s 72 C3 3 Carlos Sainz Ferrari 1:32.584s +1.240s 69 C3 4 Daniel Ricciardo RB 1:32.599s +1.255s 51 C3 5 Pierre Gasly Alpine 1:32.805s +1.461s 60 C3 6 Lance Stroll Aston Martin 1:33.007s +1.663s 53 C3 7 Charles Leclerc Ferrari 1:33.247s +1.903s 64 C3 8 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.385s +2.041s 77 C3 9 Oscar Piastri Mclaren 1:33.658s +2.314s 57 C3 10 Zhou Guanyu Sauber 1:33.871s +2.527s 62 C3 11 Logan Sargeant Williams 1:33.882s +2.538s 21 C3 12 George Russell Mercedes 1:34.109s +2.765s 121 C2 13 Yuki Tsunoda RB 1:34.136s +2.792s 64 C3 14 Valtteri Bottas Sauber 1:34.431s +3.087s 68 C3 15 Alexander Albon Williams 1:34.587s +3.243s 40 C3 16 Esteban Ocon Alpine 1:34.677s +3.333s 60 C2 17 Kevin Magnussen Haas 1:35.692s +4.348s 66 C3 18 Nico Hulkenberg Haas 1:35.906s +4.562s 82 C3

