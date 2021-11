F1: Verstappen sobre reta final do campeonato: tudo é possível

Max Verstappen disse que tudo é possível acontecer na reta final do campeonato de 2021 da Fórmula 1.

Com os resultados do GP do Catar deste domingo, Lewis Hamilton se aproxima do holandês da Red Bull no Mundial de pilotos e diferença cai de 14 pontos para oito.

Em entrevista após a corrida, Verstappen disse que não se surpreendeu com penalidades após a classificação em Losail.

"Bem, sem surpresas, eu já sabia ontem à noite que nunca recebo presentes deles, então está tudo bem. Mas quando eu soube que estava começando em sétimo, fiquei muito motivado para seguir em frente e foi exatamente isso que fizemos, fizemos uma boa primeira volta e depois de cinco voltas estávamos novamente em segundo."

"Eu tentei manter a diferença pequena que fizemos durante toda a corrida para que eles não pudessem fazer uma parada extra. Isso me deu a volta mais rápida no final, então fiquei definitivamente feliz com isso."

Sobre a distância entre ele e Hamilton durante a corrida, Verstappen disse: "Fiz a parada extra, então a diferença era obviamente maior do que em toda a corrida. Em geral, para toda a corrida foram sete ou oito segundos. Isso não é tão ruim."

"Fomos um pouco lentos demais, então naturalmente significa que a corrida seria complicada, mas precisamos apenas tentar manter o foco. Ainda faltam duas corridas e coisas podem acontecer, então tudo é possível."

F1 AO VIVO: HAMILTON vence no CATAR, Verstappen é 2º e ALONSO VAI AO PÓDIO pela 1ª vez desde 2014!

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #147 – TELEMETRIA: O que a Red Bull tem que fazer no Catar? Hamilton favorito?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: