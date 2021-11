Valtteri Bottas disse que sabia que estava "levando os pneus ao limite" antes de um furo "estranho" no GP do Catar de Fórmula 1 neste domingo.

O piloto da Mercedes, que estava na terceira colocação, sofreu um furo no pneu na volta 32, antes de fazer o que seria a sua única parada na corrida, causando bandeiras amarelas pela pista e colocando um fim na esperança de garantir um pódio no Catar.

Questionado sobre o que aconteceu no início da corrida, Bottas disse que "um dos problemas foi aumentar a temperatura do pneu médio na volta de formação e depois ficar com o lado sujo."

"Eu perdi muito mais aderência na primeira volta, incluindo a própria largada, apenas rodas girando, então foi bem complicado. Esse foi o começo."

O finlandês da Mercedes disse que sabia que estava levando os pneus ao limite antes do furo acontecer e por fim a possibilidade de um pódio para o piloto em Losail.

"É sempre complicado quando há um trem, então esse era o problema, mas então, quando as coisas começaram a se espalhar um pouco mais, eu poderia começar a fazer progressos e, na verdade, o ritmo era muito bom e eu poderia ir bem longe. Mas então, de repente, eu tive o furo sem nenhuma vibração antes, sem nenhuma perda de aderência, então foi bem estranho."

"Sabíamos que estávamos levando os pneus limite, mas devido à ausência de vibração e à boa aderência, estávamos nos sentindo confortáveis ​​- pelo menos para mim estava tudo normal e essa foi a melhor oportunidade para subirmos ao pódio. Acho que teríamos parado uma ou duas voltas mais tarde e estaríamos agora no pódio, então é apenas azar, eu acho."

F1 AO VIVO: HAMILTON vence no CATAR, Verstappen é 2º e ALONSO VAI AO PÓDIO pela 1ª vez desde 2014!

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #147 – TELEMETRIA: O que a Red Bull tem que fazer no Catar? Hamilton favorito?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: