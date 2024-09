Max Verstappen seguiu reclamando de instabilidades do RB20, ao ser perguntado pela imprensa após treino classificatório do GP do Azerbaijão da Fórmula 1. No entanto, o piloto da Red Bull apontou que carro não é mais o "monstro" incontrolável de algumas corridas atrás, mas demonstrou insatisfação com a performance no sábado, que resultou na sexta colocação no grid para domingo.

Sobre o desempenho no quali, disse ter sentido o carro pior depois do Q1: "Quero dizer, é sempre difícil saber o que vai acontecer no Q3. Mas assim que saí no Q1, na primeira volta, senti que o carro deu um passo para trás".

"Fizemos algumas mudanças. Sim, o carro se tornou incrivelmente imprevisível, difícil, só por causa das mudanças que fizemos", continua o tricampeão da F1. "E é claro que fiquei um pouco decepcionado com isso, porque você sempre tenta otimizar as coisas e tentar melhorar o carro. E, infelizmente, acabamos ultrapassando o limite".

"Depois, é claro, minha primeira volta rápida no Q3, eu a perdi na última curva", lamentou. "Caso contrário, você ainda está lutando pelo P2, P3, mas ainda tem uma corrida, ainda pode melhorar seu tempo de volta. Eu simplesmente não estava me sentindo bem com o carro".

"Não me senti confortável porque o carro estava muito frio. E, quando você não se sente confortável, não consegue atacar as curvas, provavelmente está um pouco abaixo. Foi basicamente isso que aconteceu".

Questionado se o monoposto da Red Bull ainda é um "monstro", Max negou e afirmou que o carro está melhor, mas que mudanças geraram efeito adverso: "Não, não, não. Nós melhoramos o carro. Mas agora, com a configuração atual, tentamos melhorar algumas coisas e, infelizmente, aconteceu o contrário".

"Acho que a desconexão do equilíbrio. Acho que, naturalmente, é a pista ideal para isso, mas ainda estamos trabalhando no ajuste fino a partir de agora para tentarmos fazer com que a desconexão do equilíbrio seja mais uniforme", disse Verstappen, sobre o que mudou com carro para Baku. "Bem, mudamos algumas coisas no carro e ele começou a quicar muito, então você perde o contato com o asfalto".

O piloto holandês continua: "Sim, mas eu não estava feliz com o carro. Desde a primeira volta eu já sabia que seria uma classificação difícil. Acho que a minha volta na Q2 foi boa, considerando todos os problemas que tive, porque pessoalmente não estava satisfeito com o comportamento do carro", conclui.

