O piloto argentino Franco Colapinto dedicou seu "sonhado" nono lugar na classificação do GP do Azerbaijão da Fórmula 1 aos engenheiros da Williams, que reconstruíram seu carro após uma batida nos treinos livres de sexta-feira.

Colapinto foi promovido depois que o chefe da equipe, James Vowles, decidiu dispensar Logan Sargeant antes do fim de semana em Monza, pois ele próprio havia sofrido vários acidentes ao longo da temporada.

"Foi difícil, mas você sabe, mais difícil do que seria se eu não pudesse fazer o TL2 e, felizmente, os rapazes da garagem também fizeram um trabalho incrível", disse.

"Eles nem sequer almoçaram, mas estavam trabalhando duro para colocar meu carro no TL2. Depois disso, eles me deram um grande impulso de confiança e muita energia para tentar conseguir um bom resultado para eles, pelo esforço que têm feito este ano".

"Foi bom hoje retribuir a eles um pouco do que me deram. Estou muito feliz com isso. É claro que ainda há um longo caminho a percorrer, mas é sempre um momento importante para você estar no Q3. Eu até fiz voltas muito boas. Cada volta foi boa e mal posso esperar por amanhã.

"Estou ansioso para amanhã... é uma reta curta até a primeira curva, mas estou muito animado. É um momento incrível, meu primeiro Q3, e estou muito feliz com isso, para ser sincero. É o momento com que todo piloto sonha".

Ambos os pilotos da Williams chegaram ao Q3 em um dia em que a equipe mostrou um ótimo desempenho, embora uma situação estranha em que Alex Albon deixou os boxes com o ventilador de resfriamento ainda conectado tenha tirado um pouco do brilho da conquista - mas não do argentino.

"É um momento muito importante para a Williams, é a realização de um sonho para mim. Depois de ontem, ia ser difícil, mas fizemos um retorno muito bom, por isso estamos felizes", disse Colapinto.

"Consegui isso em meu segundo fim de semana na F1, então não posso estar mais feliz. Foi uma sessão muito boa. Acho que conseguimos dar as voltas necessárias. Sempre que precisei sair, fizemos um trabalho muito bom como equipe".

"É claro que eu teria ficado um pouco feliz em terminar na frente da Aston [de Alonso], talvez, mas demos um pequeno passo na configuração para ver o que poderíamos fazer se pudéssemos ganhar um pouco mais para a última corrida com os pneus novos, mas não deu certo, os pneus, a traseira ficou viva durante toda a volta, mas acho que a equipe fez um trabalho incrível para colocar os dois carros no Q3", conclui.

