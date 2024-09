Charles Leclerc se mostrou animado com a pole position conquistada no treino classificatório do GP do Azerbaijão da Fórmula 1, apesar de ter tido problemas nos treinos livres. O piloto monegasco também demonstrou otimismo com o carro da Ferrari para a corrida de domingo.

Sobre o circuito de Baku, Leclerc afirmou que "é um dos meus circuitos favoritos da temporada. Eu realmente gosto dele". No entanto, falou sobre como o início do final de semana foi complicado:

"Não foi um fim de semana fácil, porque, obviamente, o acidente no TL1 não me fez perder a confiança, eu sabia que o ritmo estava lá, mas, obviamente, você tem que recuperar a velocidade".

Ainda sobre os treinos livre, citou os problemas mecânicos na segunda sessão: "Depois, no TL2, tivemos um problema em uma peça nova que colocamos no carro, e havia algo errado. Então, perdemos mais meia hora, e são voltas que você não consegue recuperar".

"Portanto, eu não estava um pouco preocupado, mas sabia que tínhamos de recuperar algum tempo, mas o ritmo estava sempre presente. E na classificação, até o Q3, tudo se resumia a tentar ficar o mais longe possível dos muros", disse, sobre o ritmo no treino classificatório.

Mas, em sua última tentativa, Leclerc afirmou que tudo deu certo: "E então, na última volta, eu me esforcei um pouco mais, e o tempo da volta foi muito bom. O carro estava muito bom e tudo estava ótimo. Portanto, é incrível estar na pole".

Sobre a dobradinha da Ferrari no top 3 do grid de largada, com Carlos Sainz em terceiro, afirmou que é melhor do que o esperado: "Digamos que é o melhor que poderíamos esperar. Normalmente, o lado direito do grid tem um pouco menos de aderência, então o primeiro e o terceiro lugares são onde você quer começar, e espero que possamos fazer um jogo de equipe amanhã para vencer a corrida, mas será uma corrida longa".

"No passado, éramos muito fortes na classificação e tínhamos um pouco de dificuldade na corrida. Este ano, temos um carro de corrida mais forte, então espero que possamos finalmente vencer amanhã", disse, otimista com o carro para domingo.

Vindo da vitória em Monza, em que a estratégia de apenas uma parada funcionou, Leclerc foi perguntado se Baku também terá o gerenciamento de pneus como ponto central:

"Com certeza. Quero dizer, o gerenciamento dos pneus também será importante amanhã. Portanto, temos que fazer um bom trabalho".

"Fizemos um trabalho muito bom em Monza, mas, como eu disse, temos que reiniciar todas as corridas que disputamos, e foi isso que fizemos".

"Portanto, amanhã será outra corrida com outros problemas. Mesmo que a degradação dos pneus esteja presente, são pneus diferentes, então você precisa se adaptar a isso. Faremos nossa lição de casa hoje à noite para nos prepararmos para amanhã", conclui.

