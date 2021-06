Após um GP de Mônaco que mudou a cara da Fórmula 1 no começo de 2021, a principal categoria do automobilismo mundial retoma sua temporada neste fim de semana com a etapa do Azerbaijão. E no primeiro treino livre, tivemos uma sessão movimentada e marcada por diversos erros dos pilotos. Mas, no final, a liderança ficou com Max Verstappen, já que as bandeiras amarelas nos minutos finais impediram que muitos melhorassem os tempos.

O GP do Azerbaijão promete muitas emoções, dentro e fora das pistas. Além do circuito ter entregue boas corridas nos últimos anos, as atenções estão voltadas para os chefes da Mercedes, Toto Wolff, e da Red Bull, Christian Horner, que ameaçam entrar com protestos um contra o outro em torno das polêmicas das asas flexíveis.

Devido ao cancelamento da edição de 2020 por conta da primeira onda de contaminações da pandemia da Covid-19, os pilotos não perderam tempo e praticamente todo o grid já havia feito pelo menos uma volta rápida nos dez primeiros minutos.

Neste momento, a Ferrari fazia 1-2 com Charles Leclerc marcando 01min45s664, logo a frente de Carlos Sainz, apenas 0s046 de diferença. Norris, Gasly e Hamilton fechavam o top 5, enquanto Verstappen saía dos boxes pela primeira vez.

Próximo à metade da sessão, Yuki Tsunoda causou uma bandeira amarela nos dois primeiros setores após perder o ponto de frenagem na curva quatro e ir parar em uma das áreas de escape. Mas o jovem piloto não conseguia manobrar sua AlphaTauri para retornar à pista sem maiores problemas. Foram necessários alguns minutos para a pista ser liberada.

Neste momento, Lewis Hamilton liderava a sessão com 01min43s893, 0s205 a frente de Verstappen e 1s289 de Gasly, em terceiro. Alonso, Norris, Leclerc, Vettel, Sainz, Stroll e Ricciardo completavam o top 10.

Os minutos seguintes foram marcados por erros dos ponteiros. Primeiro Norris, que vinha em uma volta excelente, com os dois melhores primeiros setores da pista e acabou rodando no meio do último trecho, precisando dar um cavalinho de pau para retomar a trajetória.

Pouco depois foi a vez do líder Hamilton, que errou o ponto de frenagem no final do segundo setor indo parar na área de escape. Mas o heptacampeão aproveitou a pista vazia para voltar de ré sem precisar comprometer o jogo de pneus. Na sequência, foi a vez de Gasly passar pela mesma situação na mesma curva.

A 20 minutos, a Ferrari voltava a ter uma dobradinha, com Leclerc novamente na frente marcando 01min43s227, quase 0s3 a frente de Sainz, enquanto Ricciardo, Hamilton e Norris fechavam o top 5, com Verstappen em sexto.

No início dos dez minutos finais, Verstappen assumiu a liderança com 01min43s184, superando Leclerc por apenas 0s043.

A três minutos do fim, uma rápida bandeira amarela foi acionada no terceiro setor após Mazepin perder o controle da Haas e acabar batendo de leve no muro. Devido à proteção no local, o russo conseguiu sair sem maiores problemas. Na sequência, foi a vez de Mick Schumacher causar outra amarela, após perder o ponto de frenagem e escapar no mesmo ponto que Tsunoda.

E no minuto final, mais uma escapada dupla, Bottas e Norris perderam o controle de seus carros quase que simultaneamente, na mesma curva, mas conseguiram dar a volta para voltarem à pista.

No final, praticamente ninguém conseguiu melhorar os tempos nos minutos finais devido às amarelas e Max Verstappen terminou a sessão na ponta com 01min43s184, superando Charles Leclerc por apenas 0s043. Carlos Sainz foi o terceiro, mas a mais de três décimos.

Completaram o top 10: Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lando Norris, Fernando Alonso e Valtteri Bottas.

A Fórmula 1 volta à pista de Baku ainda nesta sexta-feira. O segundo treino livre está marcado para as 09h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.

