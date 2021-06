Fotógrafo da Motorsport Images ganha prêmio por foto de Grosjean

A imagem de Andrew Hone captura a figura de Romain Grosjean se aproximando da barreira que sua Haas tinha acabado de bater antes de explodir em chamas no início do GP do Bahrein de 2020, após contato com Daniil Kvyat.

Na foto, Grosjean está prestes a se içar para fora das chamas para os braços do coordenador de resgate médico da F1, Dr. Ian Roberts, enquanto um fiscal do Bahrein ataca o incêndio com um extintor de incêndio, tendo cruzado a pista para chegar à cena.

Grosjean conseguiu escapar, embora tenha tido queimaduras significativas nas mãos que o impediram de completar as duas últimas corridas de uma temporada de F1.

Hone, que está integrado na equipe da Haas como fotógrafo da equipe para o GP do Azerbaijão deste fim de semana, ganhou o prêmio na categoria F1 do prestigioso prêmio.

Ele comentou: “Estou absolutamente encantado e honrado por vencer. A temporada da F1 é um ano longo e difícil e é ótimo ter seu trabalho reconhecido.”

Depois do incidente chocante no início da primeira das duas corridas de F1 no Bahrein, Hone falou sobre como ele conseguiu capturar a imagem, que apareceu nas primeiras páginas das principais publicações ao redor do mundo.

“Eu disparei a largada da corrida na Curva 2 e depois que os carros passaram, me virei, ouvi um ‘bang’ e havia uma enorme bola de fogo no ar”, explicou ele. “Eu obviamente corri direto para ela. Cenas horríveis, mas muitas pessoas dependem de você para documentar o que está acontecendo. Então, você apenas tem que seguir em frente.”

Após o término de sua passagem pela F1, Grosjean mudou para a Indy e compete pela Dale Coyne Racing em todas as 12 corridas de rua e mistos do calendário do campeonato de 2021.

Todos no Motorsport.com gostariam de parabenizar Andrew pelo seu prêmio e reconhecer seus esforços fantásticos para capturar toda a extensão do acidente e fuga de Grosjean em circunstâncias muito difíceis para todos os envolvidos.

F1 2021: Max VS Lewis nos BASTIDORES, Bottas #CHATEADO , Emerson 'pistola' e mais | DIRETO DO PADDOCK

PODCAST: TELEMETRIA: O quebra-cabeças na desafiadora Baku com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.