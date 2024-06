F1: Verstappen supera mau tempo e Norris para vencer GP do Canadá

A Fórmula 1 realizou a nona etapa da temporada, com o GP do Canadá. Em uma prova com a chuva sendo protagonista, indo e voltando, Max Verstappen prevaleceu sobre a McLaren de Lando Norris, além de George Russell, da Mercedes.

Esta foi a 60ª vitória do atual tricampeão mundial da F1. Lewis Hamilton, que brigou pelo pódio até o fim, foi o quarto colocado.

A Corrida

Com a pista bastante molhada, a largada foi tranquila, com Russell se mantendo na frente de Verstappen. A dupla da Haas, que foi a única a começar de pneus para pista molhada, enquanto o resto do grid optou por intermediários, avançou. Magnussen era o quarto colocado ao final da terceira volta.

Na sexta volta, Sargeant passou reto na curva 6, mas voltou. Ao mesmo tempo, os intermediários começaram a mostrar melhor rendimento.

No oitavo giro, Magnussen teve que fazer seu pit stop e caiu para o 12º posto, contando também com uma parada lenta da Haas.

A direção de prova puniu Ricciardo em cinco segundos, por queima de largada.

Aos poucos, Verstappen se aproximava de Russell pela liderança, mas na volta 17 o holandês errou na curva 1 e deixou Norris se aproximar. Para piorar para o holandês, o DRS foi autorizado.

Na 20ª volta, Norris manobrou sobre Verstappen e conseguiu a segunda posição.

No giro seguinte, o piloto da McLaren fez o mesmo sobre Russell e assumiu a liderança. O representante da Mercedes ainda errou na chicane e cedeu o segundo posto a Verstappen.

Na volta 25, Sargeant bateu e fez com que o safety car fosse acionado.

Apenas Norris não entrou para fazer seu pit stop e quando a McLaren decidiu fazer, na volta seguinte, isso fez com que Verstappen assumisse a liderança, mesmo sob safety car.

Todos que pararam optaram pelos intermediários, já que havia a previsão de retorno da chuva. Exceto a Ferrari de Leclerc, que calçou pneus duros.

O reinício aconteceu com 30 voltas, om Verstappen na liderança, seguido por Russell, Norris, Piastri e Hamilton.

Na metade da prova, o top 5 permanecia o mesmo, com a chuva caindo de maneira fraca. A Ferrari voltou Leclerc aos pits para intermediários.

Na 40ª volta, o DRS foi permitido novamente. E Gasly foi o primeiro a tentar pneus slick, com a Alpine optando pelo composto duro.

Leclerc foi chamado para abandonar a corrida na 43ª volta, após sofrer com o desempenho de sua Ferrari durante todo o fim de semana.

Na volta 44, Hamilton calçou novos pneus, com médios, sendo o primeiro entre os ponteiros. No giro seguinte foi a vez de Piastri. Verstappen e Russell fizeram o mesmo na sequência, com Norris sendo o último a ir para os slicks.

O inglês da McLaren saiu na segunda posição, com Russell colado nele. Pouco antes da abertura da 50ª volta, o piloto da Mercedes manoborou para a segunda colocação.

Mas Russell errou na volta seguinte e perdeu a posição.

Na volta 54, Pérez abandonava após bater e Albon também se tocava com Sainz, trazendo o safety car, já que o anglo-tailandês ficou parado na pista.

As imagens mostraram posteriormente que o espanhol da Ferrari rodou e coletou Albon na sequência.

A relargada ocorreu na volta 59, com Verstappen permancendo à frente. Russell apertava Piastri pela terceira posição, mas como o australiano também podia abrir asa, as posições não foram mudadas.

Na volta 64, Russell tentou novamente, mas acabou se perdendo na área de escape e na volta Hamilton tomou o seu lugar.

O heptacampeão superou Piastri pelo terceiro lugar a quatro giros para o final. Russell também manobrou na sequência sobre o australiano.

Tsunoda rodou na chicane e quase causa um grande acidente a três para o final.

No penúltimo giro, Russell recuperou o terceiro lugar, após superar Hamilton.

Verstappen recebeu a bandeira quadriculada a quase quatro segundos sobre Norris, sua 60ª vitória.

A F1 volta em duas semanas, com o GP da Espanha.

