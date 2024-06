O piloto da McLaren, Lando Norris, alertou os fãs da Fórmula 1 que não haverá batalhas acirradas quando as novas regras entrarem em jogo em 2026. A declaração surge em meio a críticas que o novo regulamento tem passado, principalmente devido a preocupação com o desempenho do novo carro.

Norris teme que a mudança nas regras possa destruir o grid e afastá-lo da competição acirrada que testemunhou os sete primeiros pilotos na classificação para o GP do Canadá, sendo separados por apenas 0,280 segundos.

“Acho que não teremos dias como sábado novamente”, disse Norris. “Você não terá dias como os das últimas semanas, provavelmente em 26, 27, 28 ou quase 28, 29. Então, é como sempre foi.

“Cada vez que há uma mudança na regulamentação, há grandes lacunas. E mesmo no final da última era, 21, as coisas estavam se aproximando novamente. Você ainda tinha Red Bull contra Mercedes e todos estavam cada vez mais próximos. E então tudo se espalhou novamente.

“A Red Bull teve o seu tempo e agora parece que conseguimos recuperar o atraso. Então, quando estamos chegando lá, e acho que provavelmente já estamos olhando para o próximo ano, o próximo ano deverá ser um ano emocionante para todos, do início ao fim. Acho que vai ser emocionante. Mas então tudo isso irá acontecer em 26.”

Norris disse que a F1 tem que decidir o que quer – um regulamento estável onde as corridas são acirradas, ou um onde as regras mudam constantemente, ‘separando’ o grid.

“Pode haver alguns benefícios na corrida com essas regras [de 2026], pode haver algumas coisas que são piores”, disse ele. “O tipo de corrida que você vai fazer é provavelmente bem diferente. Então, é complicado.

“Não é uma resposta simples. Não sei a resposta ao mesmo tempo. Acho que ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer.

“Sempre no final dessas mudanças de regulamento vemos dias como hoje e vemos batalhas mais acirradas – e agora a Mercedes aqui também. Então são quatro equipes que estão lutando pelo topo. [São] oito carros, você verá vencedores diferentes. E eu acho que isso é emocionante para as pessoas que assistem.

“Mas definitivamente você não terá isso em 26. Então, depende se você quer manter esse entusiasmo e esse desafio que temos agora, ou se você quer mudar tudo de novo e ter mais alguns anos distantes.”

Os chefes das equipes de F1 se reuniram na manhã de sábado com os chefes da F1 e o diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, como parte de uma reunião regular que tem acontecido com o CEO da F1, Stefano Domenicali, onde as regras de 2026 se tornaram um ponto de discussão.

Entende-se que Tombazis reiterou o que disse à mídia no início do dia, de que o órgão regulador do automobilismo estava aberto a fazer alterações no projeto de regulamento, numa tentativa de aliviar as preocupações sobre os carros não serem rápidos o suficiente.

