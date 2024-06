A Ferrari não ficava sem pontos desde o GP do Azerbaijão em 2022. Por isso, o GP do Canadá da Fórmula 1 foi uma verdadeira derrota para a escuderia italiana. Ironicamente, apenas 14 dias após o triunfo em Mônaco. Para Charles Leclerc, a corrida em Montreal foi uma provação. Depois da surpreendente eliminação no Q2, que o relegou ao 11º lugar do grid, o monegasco teve que lidar com um problema na unidade de potência durante toda a corrida.

No início da corrida, no molhado, Leclerc fez o que pôde para manter pelo menos o seu SF-24 na disputa, conseguindo até chegar aos pontos por um breve momento. Só que quando a pista começou a secar, os problemas no motor se intensificaram, restando pouco para fazer, sendo impossível manter seus adversários atrás.

Durante um Safety Car provocado por Logan Sargeant, a Ferrari tentou um reset, apostando no pneu slick. Uma escolha que não deu certo, pois depois de um tempo a chuva voltou a cair na pista canadense. A essa altura, Charles era o último colocado e a equipe decidiu abandonar, pois não fazia mais muito sentido continuar acumulando quilômetros em um motor que já apresentava problemas.

“O fato de mexermos frequentemente no motor, isso não é um bom sinal”, disse Leclerc à Sky Sport F1, ressaltando que este ano houve, na verdade, várias mudanças nas unidades de potência ocorreram nesta primeira fase da temporada. "Dito isto, precisamos analisar qual era o problema hoje. Ainda não sei qual é, mas estava perdendo bastante tempo nas retas. Foi uma corrida muito difícil de gerir, porque eu também tinha que prestar atenção na direção”, completou o monegasco.

