Não é novidade que o comentário de Jacques Villeneuve antes da classificação para o GP do Canadá atraiu atenção. E será necessário muito mais do que um quinto lugar na classificação neste fim de semana – e uma breve resposta ao campeão mundial de 1997 – para garantir o piloto da RB, Daniel Ricciardo, no grid da próxima temporada da Fórmula 1.

Contratado pela Sky Sports F1 para este fim de semana, provavelmente por seu estilo verborrágico, é difícil discordar da avaliação de Villeneuve sobre o piloto australiano da RB.

"Por que ele ainda está na F1? Por quê?" disse Villeneuve. "Temos escutado a mesma coisa nos últimos quatro ou cinco anos. 'Temos que melhorar o carro para ele'. Pobre dele!

"Desculpe, já se passaram cinco anos disso. Não, você está na F1. Talvez você faça esse esforço por Lewis Hamilton, que ganhou vários campeonatos. Você não faz esse esforço por um piloto que não consegue fazer isso."

“Se você não consegue, vá para casa, tem outra pessoa para ocupar o seu lugar. Sempre foi assim nas corridas, é o auge do esporte.

"Não há razão para continuar e encontrar desculpas."

Após conseguir um de seus melhores desempenhos de classificação da temporada, Ricciardo respondeu às críticas de Villeneuve.

"Ouvi dizer que ele tem falado merda, mas sempre fala. Acho que ele bateu a cabeça muitas vezes. Não sei se ele joga hóquei no gelo ou algo assim.

Jacques Villeneuve Photo by: Erik Junius

"Eu não vou dar atenção a ele, todas essas pessoas podem ser péssimas."

Ricciardo acrescentou que fez uma reflexão importante após a última corrida em Mônaco, o que, embora admirável, levanta a questão do porquê isso ser necessário.

Lembremos que ele recusou a oportunidade de correr na F1 e procurou rescindir mutuamente seu contrato com a McLaren um ano antes, citando a necessidade de reorientar-se após passagens ruins pela equipe de Woking e pela Renault.

À medida que cresciam as especulações sobre seu futuro na F1, ele entrou no paddock em Austin para o GP dos EUA de 2022 montado em um cavalo, vestido com um chapéu de cowboy e uma jaqueta com estrelas e listras.

Ele parecia ter feito o check-out na categoria e estava partindo para o 'pôr do sol na praia'.

Sua decisão de voltar à Red Bull em 2023 como terceiro piloto e a sua função comercial deu motivos para questionar ainda mais sua ambição de encontrar um caminho de volta ao grid. Mesmo assim, ele teve a oportunidade de ir para AlphaTauri como substituto de Nyck de Vries.

A Red Bull viu que seus tempos por volta eram competitivos e, mais importante, ele ofereceu uma segurança que não existia com de Vries ou Yuki Tsunoda na época, enquanto sua chegada também manteve a pressão sobre Sergio Pérez.

Após 11 meses, o cenário é totalmente diferente. A Red Bull tem confiança para garantir Pérez por mais duas temporadas e sua equipe irmã ativou a opção de renovar com Tsunoda por mais um ano.

Isso deixa Ricciardo como o único piloto da Red Bull sem contrato para 2025 e agora há uma sensação de que, apesar de suas palavras fortes no sábado (8/6), pode ser tarde demais para o piloto de 34 anos.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team and Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team, on the pit wall Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Suas performances deixaram a Red Bull desanimada e entende-se que não há ligação comercial entre Ricciardo e o patrocinador principal da RB, a Visa Cash App.

Enquanto isso, seu piloto reserva, Liam Lawson, pede passagem desde que impressionou substituindo Ricciardo por quatro corridas. Naquela época, ele substituiu o australiano depois que o mesmo quebrou a mão em um acidente no GP da Holanda.

Lawson demonstrou seu potencial ao terminar em nono lugar em Cingapura, enquanto em seus 15 GPs pela equipe, Ricciardo só terminou na zona de pontuação duas vezes.

Lawson, 22 anos, é bem avaliado pela Red Bull e a escolha natural para a RB na próxima temporada. Aparentemente, o tempo está se esgotando para Ricciardo no circo da Fórmula 1.

