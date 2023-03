F1: Verstappen tem problema e abandona quali da Arábia Saudita

Carregar reprodutor de áudio

Bicampeão mundial da Fórmula 1, vencedor do GP do Bahrein, que abriu a temporada 2023 há dois fins de semana, e líder dos três treinos livres para o GP da Arábia Saudita, o holandês Max Verstappen teve um problema na classificação em Jeddah.

Com isso, o piloto da Red Bull abandonou o quali para a etapa disputada no circuito de rua de Corniche no Q2. Verstappen era considerado amplamente favorito para a pole e seu problema foi apontado como "de transmissão" pelo comentarista Max Wilson, da Band. Max deve largar em 15º. Após abandonar a sessão, o holandês confirmou que houve uma quebra no semieixo de seu modelo RB19.

