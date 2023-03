Carregar reprodutor de áudio

A classificação para o GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula 1 teve emoção! Sergio Pérez ficou com a pole após Max Verstappen abandonar no Q2 por conta de um problema no carro. A segunda colocação ficou com Charles Leclerc, mas o monegasco tem uma penalização de 10 posições a pagar. Fernando Alonso vem logo atrás na terceira colocação.

Q1

As equipes que disputavam diretamente pela pole foram as últimas a mandar seus pilotos à pista na primeira tentativa. Com 10 minutos na regressiva, Max Verstappen conseguiu alcançou uma volta com todos os setores roxos e assumiu a ponta com o tempo de 1m28.761s de pneus macios.

Fernando Alonso na sua primeira volta rápida acabou errando e rodou na pista. O espanhol vinha em uma volta voadora, mas acabou abortando por ter perdido a traseira do carro na curva 2. Logo depois disso, o espanhol abriu outra tentativa e cravou o quarto melhor tempo.

Quando todos os pilotos se preparavam para segunda tentativa, Sargeant bateu, ocasionou uma bandeira amarela, mas conseguiu tirar o carro e voltar para ação. Enquanto o relógio corria, a McLaren corria contra ele para arrumar o carro de Norris que acabou danificado pelo britânico ter raspado no muro.

O que não aconteceu. No fim, Tsunoda, Albon, De Vries, Norris e Sargeant foram eliminados.

Q2

Na primeira tentativa do Q2, a Aston Martin inverteu a estratégia e mandou seus dois pilotos à pista primeiro, para pegar ar limpo. O que fez com que Alonso conquistasse o melhor tempo, com 1m28s757. Max Verstappen na sequência, mas no segundo setor perdeu a traseira do carro e quase rodou. O bicampeão, então, veio para uma segunda tentativa, mas logo abortou por conta de problemas no carro.

Ao retornar, o bicampeão saiu do carro e a classificação chegou ao fim para ele ainda no Q2. Ao abandonar, o holandês fechou sua participação em P15.

Nos minutos finais, Carlos Sainz estava na zona de eliminação. O espanhol da Ferrari esperou o tráfego dar uma aliviada e foi para a 'hora da verdade'. O número 55 fechou o Q2 em P4. A bandeirada quadriculada ainda viu Pérez tirar a primeira colocação de Alonso e assumir a ponta com o tempo de 1m28.635. Os eliminados foram: Hulkenberg, Zhou, Magnussen, Bottas e Verstappen.

Q3

Na grande decisão de quem ficaria com a pole, Charles Leclerc abriu a contagem assumindo a ponta com 1m28.757 desbancando Alonso que tinha pegado o P1 pouco antes. Logo depois da passagens dos dois rivais, Sergio Pérez baixou bem o tempo, fazendo dois setores roxos e assumindo a liderança restante cinco minutos no relógio.

Na segunda saída dos pilotos, Fernando Alonso conseguiu melhorar seu tempo, mas não o suficiente para conquistar a pole. Logo atrás, Lance Stroll vinha voando, mas o último setor acabou o prejudicando. Na Ferrari, nenhum dos dois pilotos conseguiu superar Pérez que acabou ficando com a pole.

Grid de largada

