O sábado na Arábia Saudita se encerrou com a classificação, onde Sergio Pérez foi pole após Max Verstappen abandonar no Q2 por conta de problemas no carro. O bicampeão mundial larga da 15ª colocação. No domingo será disputada a segunda corrida da temporada de 2023 da Fórmula 1.

Os jornalistas do Motorsport.com debatem tudo que aconteceu na classificação deste sábado e o que poderemos ver em Jeddah.