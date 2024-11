Max Verstappen conquistou o tetracampeonato da Fórmula 1 no GP de Las Vegas com a Red Bull, mais uma vez, no entanto, o piloto acredita que teria o feito mesmo se estivesse pilotando a Ferrari ou a McLaren, que foram os dois outros carros mais desafiantes de 2024.

O holandês começou o ano com um RB20 dominante, mas depois viu a McLaren dar um salto gigantesco em maio, enquanto a campanha da própria Red Bull começou a se deteriorar. A Ferrari também se revezou na frente, assim como a Mercedes em algumas ocasiões.

Mas, com Verstappen afirmando que em 70% da campanha ele não tinha o carro mais rápido, ele está convencido de que também teria vencido pilotando os desafiantes de seus rivais mais próximos.

Quando lhe perguntaram se ele poderia ter conquistado o título com a McLaren, ele respondeu: "Sim, ainda mais cedo, então [eu estaria] mais à frente. [Com a Ferrari], praticamente a mesma coisa, eu acho. Com a Mercedes, não. Acho que isso teria sido mais complicado".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen também comentou sobre o fato de ter confrontado Zak Brown na Sky Sports com os comentários do CEO da McLaren de que ele só poderia ganhar o título na dominante Red Bull, quando o americano veio para parabenizá-lo.

"Sabe, coisas como essa só me motivam. Quando as pessoas criticam ou acham que eu só posso vencer com o melhor carro, eu provo que elas estão erradas", disse ele. "Se eu não receber [esse crédito] agora, não sei o que fazer".

Para ser justo com Brown, esses comentários foram feitos logo após a primeira vitória de Lando Norris no GP de Miami, em maio, quando Verstappen havia vencido quatro das seis primeiras corridas e a profundidade das falhas do RB20 ainda não havia sido totalmente revelada com o tempo.

As afirmações de Brown de que seis ou sete pilotos poderiam ganhar o título com a Red Bull também não pareciam tão bizarras na época quanto parecem hoje.

Quando perguntado se, com o benefício da retrospectiva, alguém mais poderia ter conquistado o título de 2024 com a Red Bull, Verstappen brincou: "Bem, estamos no lugar certo para essa pergunta aqui em Las Vegas, porque você pode apostar nisso!"

"Tudo o que posso dizer é que desejo a eles muita sorte com isso..."

