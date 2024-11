Um recorde foi definido na temporada de 1981 da Fórmula 1: seis pilotos diferentes venceram mais de uma corrida em um mesmo campeonato. Nelson Piquet, Carlos Reutemann, Alan Jones, Jacques Laffite, Alain Prost e Gilles Villenueve triunfaram mais de uma vez em diferentes pódios, apesar daquele ter tido sete vencedores.

Em 2024, esse número aumentou para sete e causou uma grande surpresa nos fãs de velocidade que acreditavam que o ano seria uma remontada de 2023, quando a Red Bull foi completamente dominante e apenas Carlos Sainz, na Ferrari, conseguiu triunfar.

O recorde definido em 1981 foi quebrado por George Russell ao vencer o GP de Las Vegas e se juntar aos outros seis nomes que também subiram ao lugar mais alto do pódio pelo menos duas vezes este ano.

Max Verstappen lidera a lista, com oito vitórias na temporada, seguido por Lando Norris e Charles Leclerc, que dividem três cada, Oscar Piastri, Carlos Sainz e Lewis Hamilton com duas 'medalhas de ouro'.

Essa variedade trouxe um gostinho de disputa, uma vez que a Red Bull se provou não ser o carro mais forte. No momento, a Ferrari e a McLaren disputam pela liderança do campeonato de construtores, enquanto a equipe de Milton Keynes é apenas a terceira colocada.

No entanto, Verstappen conquistou o tetracampeonato em Vegas, ao conseguir abrir vantagem de 63 pontos para Norris. Agora, a disputa que se segue é pela vice-liderança, entre o britânico e Leclerc.

No momento, Leclerc precisa de 21 pontos para encostar em Norris, enquanto a Ferrari precisa somar mais 24 para chegar à McLaren nos construtores. Importante ressaltar que ainda temos mais duas corridas programadas no calendário: GP do Catar e o GP de Abu Dhabi.

