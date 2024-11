Max Verstappen chegou à Fórmula 1 em 2015, quando tinha apenas 17 anos e, desde então se tornou o centro das atenções. O jovem piloto impressiona com seu estilo de pilotagem destemido, suas ultrapassagens impressionantes e sua cabeça fria e honestidade fora da pista.

Isso lhe rendeu uma enorme base de fãs, no país e no exterior. Nem todos os fãs sabem tudo sobre Verstappen, portanto, neste artigo, responderemos às perguntas mais frequentes.

Por que Max Verstappen dirige o carro número 33?

Quando criança, Max tinha o número da sorte 3. Na F1, esse número já era ocupado por Daniel Ricciardo, e depois disso Verstappen escolheu o 33.

"Para dar sorte em dobro", brincou ele ao anunciar seu número de largada. "Quando eu era criança, já corria com esse número, então achei que seria legal usar o número 33 na F1 também."

Na F1, todos os pilotos têm um número inicial fixo com o qual dirigem ao longo de suas carreiras. Somente o campeão pode mudar, ele pode optar por usar o número de largada 1.

Verstappen vai pilotar com o número de largada 1 em 2025?

O campeão mundial de F1 tem o direito de optar pelo número de largada 1 na próxima temporada, e Verstappen já deixou isso claro imediatamente após ganhar seu primeiro título mundial em Abu Dhabi 2021.

Seu carro da Red Bull terá o número 1. Depois de defender o título em 2022, ele disse ao Motorsport.com que escolheria o número 1 também em 2023:

"Acho que é o melhor número que existe para um piloto. Quantas vezes na sua carreira na F1 você tem a chance de pilotar com o número de largada 1? Nunca se sabe"

"Eu sempre posso voltar para o número 33 se não for mais campeão mundial. Mas enquanto eu for campeão mundial, usarei o número 1 todos os anos"

Depois de 2022, 2023 e 2024, o número de largada 1 também aparecerá no nariz da Red Bull em 2025.

Qual é o salário de Verstappen?

O piloto e a Red Bull Racing anunciaram um novo contrato de vários anos em março de 2022. Estima-se que ele valha entre 200 milhões de euros e 250 milhões de euros, o que representa entre 40 milhões de euros e 50 milhões de euros por ano.

A revista de negócios Forbes calculou que Verstappen ganhou um total de 60 milhões de dólares até 2023. Esse valor consiste no salário básico de 40 milhões de dólares, complementado por nada menos que 20 milhões de dólares em bônus por coisas como vitórias e possíveis títulos mundiais.

Além disso, há a renda proveniente de acordos de patrocínio pessoal. Estima-se que esse valor foi de mais quatro milhões de dólares em 2023. Isso eleva seu total em 2023 para 64 milhões de dólares.

O rival Lewis Hamilton é o piloto de F1 mais bem pago: ele receberá 65 milhões de dólares durante todo o ano, de acordo com a Forbes (US$ 55 milhões em salário, US$ 10 milhões em acordos de patrocínio pessoal).

Com um patrimônio total de cerca de 210 milhões de euros, Max Verstappen ocupa a 322ª posição na Quote 500 de 2024. Isso o fez subir nada menos que 94 posições em comparação com a edição de 2023.

Qual é a riqueza de Verstappen?

O piloto da Red Bull tinha ativos de 120 milhões naquele ano, de acordo com a revista. Isso o colocou em 500º lugar na lista das pessoas mais ricas da Holanda. A propósito, isso também fez de Verstappen o mais jovem membro da Quote 500 de 2022.

Por quanto tempo Verstappen está sob contrato na Red Bull Racing?

Verstappen anunciou em março de 2022 que havia assinado um novo contrato de vários anos com a Red Bull. O holandês está vinculado à equipe sediada em Milton Keynes pelo menos até o final de 2028. Seu contrato ainda ia até o final de 2023, mas depois de ganhar o título mundial em Abu Dhabi 2021, o contrato foi atualizado e estendido.

"Gosto de fazer parte da Oracle Red Bull Racing, então foi uma decisão fácil ficar aqui por mais tempo. Adoro esta equipe e o ano passado foi simplesmente fantástico. Desde 2016, nossa meta era ganhar o título. Conseguimos, então agora quero manter o número de largada 1 no carro pelo maior tempo possível."

Qual carro Verstappen dirige em particular?

Verstappen obviamente não pode levar seu carro de F1 da Red Bull para as vias públicas. É por isso que ele tem alguns modelos pequenos e bonitos prontos para serem comprados. Além disso, os parceiros de equipe Aston Martin e Honda deram a ele outro 'brinquedo' divertido.

Aston Martin DB11 AMR

Aston Martin Valkyrie

Ferrari 488 Pista

Ferrari Monza SP2

Honda NSX

Porsche 911 GT2 RS

Recordes de F1 de Verstappen

Max Verstappen tem vários recordes em seu nome devido à pouca idade com que estreou na Fórmula 1 e a seus grandes sucessos. Veja abaixo uma visão geral dos registros mais importantes:

Piloto mais jovem (17 anos, 3 dias) durante um fim de semana de F1 - Japão 2014

Piloto mais jovem (17 anos, 166 dias) no início de um Grande Prêmio - Austrália 2015

Piloto mais jovem (17 anos, 180 dias) com um ponto na Copa do Mundo - Malásia 2015

Líder mais jovem (18 anos, 228 dias) de um Grande Prêmio - Espanha 2016

Piloto mais jovem (18 anos, 228 dias) no pódio - Espanha 2016

Vencedor mais jovem (18 anos, 228 dias) de um Grande Prêmio - Espanha 2016

Piloto mais jovem (19 anos, 44 dias) com a volta mais rápida - Brasil 2016

Piloto mais jovem (23 anos, 277 dias) com um Grand Slam - Áustria 2021

Primeiro holandês com uma vitória em um Grande Prêmio - Espanha 2016

Primeiro holandês com uma pole position - Hungria 2019

Primeiro holandês a liderar a Copa do Mundo - Mônaco 2021

Primeiro holandês com um título mundial de F1 - Abu Dhabi 2021

Primeiro holandês com dois títulos mundiais de F1 - Japão 2022

Primeiro holandês com três títulos mundiais de F1 - Qatar 2023

Primeiro holandês a ganhar quatro títulos mundiais de F1 - Las Vegas 2024

Maior número de vitórias em uma temporada de F1 - 19 vitórias em 2023

Maior número de pontos em uma temporada de F1 - 575 pontos em 2023

Maior número de vitórias consecutivas - 10 em 2023

Maior número de pódios em uma temporada de F1 - 23 em 2023

Maior número de pole positions consecutivas - 8 em 2023

Por que Verstappen não defende sob a bandeira da Bélgica?

Nascido em Hasselt, Bélgica, em 30 de setembro de 1997, Max Verstappen também viveu na Bélgica durante grande parte de sua vida. Seu pai, Jos, é holandês, e sua mãe, Sophie, é belga. Como resultado, ele tem duas nacionalidades.

Aos 18 anos, ele optou por adotar a nacionalidade holandesa. Embora Verstappen tenha morado na Bélgica, ele disse: "Na verdade, eu só estava lá para dormir. Durante o dia, eu estava na Holanda, onde também tinha meus amigos. Fui criado como holandês e também me sinto holandês".

Onde Max Verstappen mora?

Verstappen vive em Mônaco, uma cidade atraente do ponto de vista fiscal. O piloto de F1 da Red Bull tem um apartamento alugado lá, que supostamente custa 18.000 euros por mês. O valor estimado do apartamento é de 16 milhões de euros.

O complexo fica na elegante Fontvieille, com vista para o mar e perto de estradas arteriais em direção ao aeroporto e às montanhas. O bairro fica a um porto de distância de onde é organizada a corrida anual de F1.

Qual é o circuito favorito de Verstappen?

Max Verstappen não precisa pensar muito quando perguntado sobre seu circuito favorito: Spa-Francorchamps. "Tudo nesse circuito é muito bonito. É muito fluido e você precisa manter a velocidade para conseguir um bom tempo"

"As diferenças de altura também tornam essa pista muito bonita", disse Verstappen. No circuito das Ardenas, ele marcou um brilhante hat-trick no campeonato de Fórmula 3; na F1, seu desempenho foi mais variável.

Verstappen é o melhor piloto holandês de F1 de todos os tempos?

Sim, Max Verstappen se tornou o piloto holandês de F1 mais bem-sucedido dos últimos anos. Verstappen foi o primeiro holandês a conquistar uma vitória na categoria, o primeiro a conquistar a pole position e o primeiro holandês a liderar o Campeonato Mundial.

Seu pai, Jos, alcançou o respeitável número de 107 largadas em GPs. Durante seu tempo na Benetton, ele terminou em terceiro lugar duas vezes. Além do pai e do filho Verstappen, nenhum outro holandês subiu ao pódio da F1.

Quantas vitórias na F1 Verstappen já conquistou?

Max Verstappen tem atualmente 62 vitórias na F1 em seu nome. A primeira vitória veio no GP da Espanha de 2016, sua estreia na Red Bull. A maioria de seus sucessos veio no Red Bull Ring. Lá, ele triunfou em 2018, 2019, nas duas corridas de 2021 e em 2023.

Todas as vitórias consecutivas de Verstappen na F1:

Vitória Ano Grande prêmio Equipe Carro Posição no grid 1 2016 Grande Prêmio da Espanha Red Bull Racing Red Bull RB12 4 2 2017 Grande Prêmio da Malásia Red Bull Racing Red Bull RB13 3 3 2017 Grande Prêmio do México Red Bull Racing Red Bull RB13 2 4 2018 Grande Prêmio da Áustria Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB14 4 5 2018 Grande Prêmio do México Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB14 2 6 2019 Grande Prêmio da Áustria Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB15 2 7 2019 Grande Prêmio da Alemanha Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB15 2 8 2019 Grande Prêmio do Brasil Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB15 1 9 2020 Grande Prêmio do 70º Aniversário Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB16 4 10 2020 Grande Prêmio de Abu Dhabi Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB16 1 11 2021 Grande Prêmio Made in Italy E Dell'Emilia Romagna Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 3 12 2021 Grande Prêmio de Mônaco Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 2 13 2021 Grande Prêmio da França Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 1 14 2021 Grande Prêmio da Estíria Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 1 15 2021 Grande Prêmio da Áustria Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 1 16 2021 Grande Prêmio da Bélgica Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 1 17 2021 Grande Prêmio da Holanda Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 1 18 2021 Grande Prêmio dos Estados Unidos Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 1 19 2021 Grande Prêmio do México Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 3 20 2021 Grande Prêmio de Abu Dhabi Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 1 21 2022 Grande Prêmio da Arábia Saudita Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 4 22 2022 Grande Prêmio da Emilia Romagna Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 1 23 2022 Grande Prêmio de Miami Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 3 24 2022 Grande Prêmio da Espanha Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 2 25 2022 Grande Prêmio do Azerbaijão Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 3 26 2022 Grande Prêmio do Canadá Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 1 27 2022 Grande Prêmio da França Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 2 28 2022 Grande Prêmio da Hungria Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 10 29 2022 Grande Prêmio da Bélgica Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 14 30 2022 Grande Prêmio da Holanda Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 1 31 2022 Grande Prêmio da Itália Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 7 32 2022 Grande Prêmio do Japão Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 1 33 2022 Grande Prêmio dos Estados Unidos Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 2 34 2022 Grande Prêmio do México Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 1 35 2022 Grande Prêmio de Abu Dhabi Oracle Red Bull Racing Red Bull RB18 1 36 2023 Grande Prêmio do Bahrein Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 1 37 2023 Grande Prêmio da Austrália Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 1 38 2023 Grande Prêmio de Miami Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 9 39 2023 Grande Prêmio de Mônaco Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 1 40 2023 Grande Prêmio da Espanha Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 1 41 2023 Grande Prêmio do Canadá Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 1 42 2023 Grande Prêmio da Áustria Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 1 43 2023 Grande Prêmio da Inglaterra Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 1 44 2023 Grande Prêmio da Hungria Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 2 45 2023 Grande Prêmio da Bélgica Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 6 46 2023 Grande Prêmio da Holanda Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 1 47 2023 Grande Prêmio da Itália Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 2 48 2023 Grande Prêmio do Japão Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 1 49 2023 Grande Prêmio do Catar Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 1 50 2023 Grande Prêmio dos Estados Unidos Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 1 51 2023 Grande Prêmio do México Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 6 52 2023 Grande Prêmio de São Paulo Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 3 53 2023 Grande Prêmio de Las Vegas Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 3 54 2023 Grande Prêmio de Abu Dhabi Oracle Red Bull Racing Red Bull RB19 1 55 2024 Grande Prêmio cobedo Bahrein Oracle Red Bull Racing Red Bull RB20 1 56 2024 Grande Prêmio da Arábia Saudita Oracle Red Bull Racing Red Bull RB20 1 57 2024 Grande Prêmio do Japão Oracle Red Bull Racing Red Bull RB20 1 58 2024 Grande Prêmio da China Oracle Red Bull Racing Red Bull RB20 1 59 2024 Grande Prêmio Emilia Romagna Oracle Red Bull Racing Red Bull RB20 1 60 2024 Grande Prêmio do Canadá Oracle Red Bull Racing Red Bull RB20 2 61 2024 Grande Prêmio da Espanha Oracle Red Bull Racing Red Bull RB20 1 62 2024 Grande Prêmio do Brasil Oracle Red Bull Racing Red Bull RB20 17

