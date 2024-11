Tudo se encaminhava para a Ferrari ter um fim de semana forte, com Carlos Sainz e Charles Leclerc tendo um bom ritmo no GP de Las Vegas. Porém, um rádio bastante irritado do monegasco com seu engenheiro tomou o cenário e roubou todo o brilho do sucesso da equipe de Fórmula 1.

A Mercedes foi completamente superior à Ferrari, com George Russell e Lewis Hamilton conseguindo uma dobradinha inesperada. Por isso, o terceiro e quarto lugares eram a melhor possibilidade para os italianos de qualquer maneira.

No entanto, o pódio de Sainz não caiu bem para Leclerc, que ficou bastante irritado com a disputa que ele considerou 'desnecessária' em pista. O monegasco não ficou satisfeito com o companheiro que 'ignorou' as promessas feitas antes da etapa e instruções que foram acordadas de que eles não iriam brigar por posições e colocar em risco o jogo contra a McLaren.

Porém, o espanhol também vê o seu lado da história e tem muito a criticar, que, inclusive, envolve a equipe de Ferrari e como Sainz entende que eles não agiram da maneira correta na metade da corrida.

O futuro piloto da Williams estava em terceiro lugar e começou a perder ritmo com o primeiro jogo de pneus duros devido à granulação, o que o forçou a pedir à equipe para fazer um pit stop. Os mecânicos se recusaram, inicialmente, e pediram que ele focasse na etapa. Logo atrás, Leclerc vinha com muito ritmo, 'fugindo' de Lewis Hamilton.

Para não atrapalhar as posições, foi solicitado que Sainz abrisse espaço e, logo depois, foi para os boxes, mas teve que voltar à pista sem ser atendido, isso porque o time não estava em posição para fazer a troca de pneus.

O erro fez com que o espanhol perdesse posições, apesar de ter conseguido se recuperar e terminar em terceiro, logo atrás da dupla da Mercedes. Apesar do pódio, Sainz não estava muito feliz com o resultado geral.

"Acho que ele usou os pneus médios [no primeiro stint] e eu consegui chegar à frente antes do pit stop. Em seguida, 'acabei' com meus pneus duros, ele estava rapidamente voltando atrás de mim e eu previ o que iria acontecer, uma situação complicada - porque Lewis estava logo atrás de Charles naquele momento, e eu tinha certeza de que a equipe iria me pedir para deixar Charles passar, porque ele estava mais rápido naquele momento, já que eu estava com pneus desgastados".

"Pedi à equipe duas ou três vezes que me trouxesse para o box, me tirasse do caminho e me desse um novo jogo de pneus para garantir que eu não perdesse muito tempo deixando Charles passar e tendo que lutar com Lewis ao mesmo tempo".

"Por algum motivo, não conseguimos voltar e acabei tendo que deixar Charles passar uma volta depois e perdi muito tempo. E quando eu estava prestes a entrar [na volta 27], nem isso conseguimos fazer".

Imagino que ele [Leclerc] não esteja feliz, mas eu também não estou feliz com a maneira como as coisas foram conduzidas.

"Então... Acho que ele não está feliz, mas eu também não estou feliz com a maneira como as coisas foram conduzidas. E sim, acho que ninguém na equipe está feliz hoje porque todos esperávamos um pouco mais. Estou no pódio, então pelo menos consegui isso para a equipe, mas, ao mesmo tempo, não acho que poderíamos ter terminado melhor do que em terceiro e quarto hoje".

Importante ressaltar que, toda a discussão começou com uma explosão de raiva por parte de Leclerc no rádio pós-corrida.

Bozzi: Acelere, por favor.

Leclerc: Sim, o que você quiser, como sempre.

BB: Charles, você fez seu trabalho. Ok, obrigado.

CL: Sim, sim, sim. Sim, fiz meu trabalho, mas ser gentil me fode o tempo todo, o tempo todo. Não é nem mesmo ser gentil, é apenas ser respeitoso.

BB: Charles...

CL: Eu sei que preciso calar a boca, mas em um ponto é sempre a mesma coisa, então, meu Deus.

BB: Ok, mas de qualquer forma, você fez a coisa certa para a equipe.

BB: E pegue, por favor.

CL: Sim, sim, pegue a porra do que quisermos. Merda, merda, merda... e o rádio está ligado. Desculpe-me, a culpa foi minha.

CL: E a culpa é minha pelo primeiro turno, eu também estava pilotando mal.

