Depois de vencer pela segunda vez consecutiva, Lewis Hamilton admitiu estar animado para as últimas corridas da temporada de 2021: "Que venham as próximos duas".

Hamilton levou a melhor no primeiro GP do Catar da Fórmula 1, que aconteceu neste domingo. Max Verstappen, que largou da sétima posição depois de sofrer punição por não desacelerar o suficiente na zona de bandeira amarela na sessão de classificação de sábado, terminou a corrida em segundo. Fernando Alonso completou os três primeiros - o espanhol não subia no pódio desde julho de 2014.

Com os resultados em Losail, o britânico da Mercedes se aproxima de Verstappen no Mundial de pilotos e a diferença agora é de oito pontos.

Em entrevista após a corrida, Hamilton admitiu estar ansioso para "assistir ao replay para ver o que aconteceu" com os carros que tiveram seus pneus furados durante a corrida.

"Estava muito solitário na frente. Claro que eu gosto daquelas corridas em que você tem dificuldades, mas precisamos desses pontos hoje. Então, acho que foi um trabalho realmente sólido da equipe com os pitstops e com o carro", disse o britânico.

"Mal posso esperar para assistir ao replay da corrida para ver o que aconteceu atrás de mim. Não tenho certeza de por que os pneus das pessoas estavam furando, tenho certeza de que são os meios-fios. Mas sim, estou muito, muito grato por esses pontos. Foi um ano e tanto. Portanto, estar neste momento do ano e ter vitórias consecutivas é uma sensação ótima, e nos coloca em uma boa posição para os próximos dois."

Questionado sobre suas sensações para as próximas duas corridas, Hamilton respondeu: "É uma sensação boa. Estou muito, muito feliz com o carro. Eu me sinto bem, mais apto do que nunca."

"Então isso é positivo, um muito obrigado a Ange, ela está me ajudando a treinar e me mantendo alerta. A recuperação foi ótima. Então, sim, que venha as próximos duass", concluiu.

