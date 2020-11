F1: Verstappen volta a liderar em dia 'bizarro' na Turquia; veja

Após complicações no primeiro treino livre para o GP da Turquia em função da pouca aderência da pista, os pilotos de Fórmula 1 sofreram novamente na segunda sessão prática no Istanbul Park, mas Max Verstappen voltou a prevalecer para ser o mais rápido do dia.

O piloto holandês da Red Bull cravou 1min28s330 e superou o rival monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, por quatro décimos. O terceiro posto ficou com o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que terminou a mais de meio segundo do líder.

Na busca pelo sétimo título mundial na Turquia, o britânico Lewis Hamilton foi o quarto com a Mercedes. O top-5 foi completado pelo anglo-tailandês Alexander Albon, pressionado na equipe Red Bull.

O sexto posto ficou com o russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri. Ele ficou à frente de seu companheiro francês Pierre Gasly. O oitavo foi o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. O tetracampeão está usando capacete especial em prol da diversidade. Veja:

A nona colocação ficou com o canadense Lance Stroll, piloto da Racing Point. Quem fechou os dez primeiros foi o aniversariante do dia, Lando Norris. O britânico da McLaren completa 21 anos. Veja a tabela de classificação do TL2: