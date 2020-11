Nesta sexta-feira, foram realizados os dois primeiros treinos livres para o GP da Turquia de Fórmula 1. E as sessões foram meio ‘estranhas’ no Istambul Park, que impôs dificuldades aos pilotos da categoria.

O SEXTA-LIVRE chega com todos os destaques e as principais notícias do dia.

