Sebastian Vettel foi um dos destaques do dia da Fórmula 1 na Turquia, pelo menos nas redes sociais. E desta vez não teve relação nenhuma com sua fase, e sim com uma pintura especial em seu capacete que chamou a atenção.

"Sem fronteiras, apenas o horizonte. Somente liberdade" é a mensagem que está presente no capacete do tetracampeão neste final de semana em Istambul. A pintura foi revelada nesta sexta, antes da realização do primeiro treino livre e logo passou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes.

A pintura tem como destaque o arco-íris no lugar da tradicional faixa com as cores da bandeira da Alemanha. E o símbolo, ligado à comunidade LGBTQIA+, não é o único destaque do desenho. A parte debaixo é for desenhos de pessoas de diversas origens e etnias.

A produção do capacete é de Jens Munser, um notório designer de capacetes que já trabalhou com outros grandes nomes do esporte como Michael Schumacher, Fernando Alonso, Max Verstappen e Felipe Massa.

Em suas redes sociais, Munser falou um pouco sobre a motivação por trás da pintura.

"A mensagem, que é muito cara a Sebastian Vettel em meio a esses tempos difíceis e inspirou este design, pode ser encontrada na parte de cima do capacete: Juntos somos um".

"O foco desse novo design do capacete é o arco-íris como um símbolo de diversidade das pessoas em um mundo unido em harmonia. O espectro de cores está inserido na cor básica do capacete, que varia do preto ao branco sem uma separação".

A mensagem de Vettel corrobora com a iniciativa #WeRaceAsOne (Corremos como um), apresentada pela FIA e a F1 antes do início da temporada 2020, em meio a cobranças por posicionamento após as manifestações antirracismo desencadeadas após a morte de George Floyd nos Estados Unidos.

A proposta da iniciativa, em teoria, é de defender a igualdade de tratamento a todos independente de gênero, orientação, raça, etnia e mais. Mas a Federação passa por uma prova de fogo após momentos ao longo do ano que representaram um passo oposto ao que vinham defendendo. Um dos episódios mais recentes é o anúncio do GP da Arábia Saudita, um país que tem um enorme registro de violações contra os direitos humanos.

